Kuluxka Antzerkia pone en escena la violencia psicológica

Laudio – Kuluxka An-tzerkia, grupo de artes escénicas surgido recientemente en Orozko, estrena esta tarde en Laudio la obra de teatro Llueven vacas. La representación, organizada conjuntamente con la fundación Mundubat y el Ayuntamiento de la localidad, se enmarca dentro del programa de actos del 8-M, día Internacional de la Mujer, e introducirá al público en un hogar donde la violencia de género es el pan de cada día. "El título, de hecho, hace referencia al peor y el más falso de los te quiero, porque en una relación donde existe violencia psicológica te pueden hacer creer cualquier cosa. Hasta que llueven vacas", explica Kristina Arias que, junto a David Baskarán y Enkarna Delgado, conforma el elenco de actores que se subirá a las 19.00 horas al escenario de El Casino del parque de Lamuza.

De hecho, el argumento gira en torno a la relación de una pareja en la que "el ordena y ella acata" y que muestra "la evolución de un maltrato psicológico que deriva en algo más fuerte cuando entra en sus vidas una tercera persona", avanza Kristina.

Dirigida por el asturiano Andrés Presumido, el montaje que se verá esta tarde en Laudio no contiene escenas de violencia física "pero no está recomendada para menores de 14 años", apunta su compañero de reparto David Baskarán. El actor reconoce que ponerse en el papel de Fernando ha sido difícil, aunque, al mismo tiempo, le ha servido para ser consciente de algunos comportamientos que, ahora, reconoce equivocados. "No me considero un maltratador, pero la verdad es que algunos gestos o tonos que realiza el personaje al que encarno, los he hecho yo alguna vez en mi vida real". Por eso, recomienda asistir a la función a los hombres. "Pensamos que es una obra adecuada dentro del programa de actos del 8-M porque genera reflexión. Por eso es importante también que acudan hombres. Se pueden ver reflejados en ciertas actitudes y es un primer paso para darse cuenta de ello y eliminarlas".

Se trata de una realidad que está a la orden del día en muchas relaciones de pareja y hogares que Kuluxka Antzerkia pone en escena "incluso de manera un tanto poética" y habiendo antes mantenido contactos "con mujeres que han sufrido maltrato para documentarnos y poder preparan mejor nuestros papeles", destaca Baskarán.

Llueven vacas se representará a las 19.00 horas en El Casino y la entrada en gratuita. Al término de la representación –de aproximadamente una hora de duración– tendrá lugar un foro de debate y reflexión "en el que estarán presentes miembros de Mundubat.

Llueven vacas

El ordena y ella acata

Argumento. Fernando y Margarita nos hablan de tu propio hogar, de tu propia familia o de la familia de la pared de al lado, de esa pareja que viste donde ella se cubría y se excusaba y él era todo presunción y socarronería. De aquella vez que levantaste la mano o quisiste levantarla pero te miraste en el espejo a tiempo y no te reconociste. Que eso no sirva de consuelo, un asesino tampoco se reconoce€ Lamentablemente existen, y muy cerca, y hacer porque otros no existan.