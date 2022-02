El acusado por los abusos en Bermeo niega que cometiera hechos delictivos

La denuncia a un exresponsable de José Done Ikastetxea de Bermeo por los abusos cometidos cuando era director del centro sigue sumando nuevos capítulos. Con una localidad sumida en el estupor, el caso destapado por ETB podría ver cómo durante las próximas jornadas se suman más voces.



Pese al tiempo transcurrido -los hechos sucedieron en 1979-, todo indica que la lista de damnificados podría verse engordada. Mientras, el Ayuntamiento costero ha hecho este miércoles pública una declaración institucional condenando los hechos; por el contrario, el acusado niega su autoría. "No sería yo, no sería yo, en absoluto", señala el religioso de 90 años, localizado por la radio televisión pública vasca en un centro de la congregación de los Menesianos en Madrid.





?? BERMEOKO UDALAK AHO BATEZ ONARTUTAKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA



?? DECLARACIÓN INSTITUCIONAL APROBADA POR UNANIMIDAD POR EL AYUNTAMIENTO DE BERMEO pic.twitter.com/18foIdCpv2 — Bermeoko Udala (@BermeokoUdala) February 23, 2022



Reacciones



Condena

"Lo único que tengo de Bermeo es un recuerdo extraordinario. Si hablara con estas chicas, (les diría) pues lo siento mucho, pero no era mi idea, de verdad", manifiesta el religioso, aún cuando"cualquier abuso a menores" y pidió perdón por el sufrimiento causado."No podemos sino condenar de manera pública cualquier abuso a menores, trasladar la voluntad de apoyo a la persona afectada y asumir la responsabilidad que nos toque", señalaron. Al igual que la congregación religiosa, el Ayuntamiento de Bermeo ha aprobado este miércoles por unanimidad una declaración institucional en la que condena "con toda firmeza los inadmisibles supuestos hechos que han salido a la luz", y traslada además "su más sincero cariño, apoyo y solidaridad" a todas las víctimas y a sus familias. No en vano, d-con las cámaras de ETB como testigo- este pasado lunes haber sido víctimas de abusos sexuales en el citado centro.Pese a los cuarenta años transcurridos,provocados por este hombre. "Me cogía la mano para que le tocara y hacía el movimiento ese... Yo estaba aterrorizada. Me quitó la niñez", resumió una de las afectadas. Esas acusaciones han generado un profundo estupor en Bermeo, e incluso distintas voces han asegurado la existencia de más casos que podrían salir a la luz pública durante los próximos días.Durante los últimos días, como es el caso del Gobierno vasco y la Fiscalía. En el primero de los casos, fue el consejero de Seguridad y vicelehendakari primero, y natural de la localidad vizcaina, Josu Erkoreka, quien llamó a esclarecer los hechos denunciados.Por su parte, el portavozque permitan que las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica manifiesten su dolor y sean resarcidas, e incidió en la importancia de que los denuncien ante la Ertzaintza o los tribunales ordinarios.En el segundo de los casos, la fiscal superior en la CAV Carmen Adán apuntó que "todos los atestados que se investigan policialmente llegan siempre a la Fiscalía"., Adán afirmó que las relativas a los abusos sexuales a menores son en todo casos cuestiones que se tratan "con máxima discreción, por razón del interés del menor que está afectado y por razón de la presunción de inocencia", por lo que ha instado a entender "la posición institucional del Ministerio Fiscal que siempre es muy sensible".El Consistorio costero, por su parte, asegura condenar "con toda firmeza los inadmisibles supuestos hechos que han salido a la luz.a los derechos humanos y el Ayuntamiento quiere mostrar una postura clara y contundente a favor de las víctimas".Al mismo tiempo, han querido hacer llegar "su más sincero cariño, apoyo y solidaridad a todas las víctimas y a sus familias,así como toda la ayuda que precisen". Según remarcan en su declaración institucional, firmada por los tres grupos municipales -PNV, EH Bildu y la plataforma Guzan forman el pleno actualmente-, "estas supuestas agresiones no pueden quedar sin respuesta. No puede haber tolerancia", resumen.Tras llamar a "poner a las víctimas en el centro", las tres formaciones han ahondado que "", a la par que solicitan a las instituciones correspondientes "que tomen las medidas oportunas, y que seremos compañeros de viaje a la hora de clarificar todos esos hechos. La justicia y la reparación son necesarias para que hechos tan graves no vuelvan a ocurrir", concluyen.