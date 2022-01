En breve arrancarán las obras en Txatxarramendi

La Diputación Foral de Bizkaia, a través del departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, prevé emprender en breve la rehabilitación el puente de Txatxarramendi, en Sukarrieta, Así lo han confirmado fuentes del Consistorio sukarrietarra, que espera que las obras estén listas para el próximo verano. Ya se actuó en verano de 2013, pero desde entonces la situación de la infraestructura –cuya construcción terminó en 1943– parece haber ido empeorando con el paso del tiempo. La entidad foral espera invertir casi 350.000 euros en mejorar la estructura, en la que los operarios estarán 14 semanas y media trabajando.

El Ayuntamiento había solicitado anteriormente la reparación del puente de Txatxarramendi, que enlaza la carretera BI-2235 a su paso por Busturia con el islote, ubicado en la localidad sukarrietarra. De hecho, la Diputación Foral de Bizkaia se hará cargo de su reparación, para lo que también ha realizado la pertinente petición para la ocupación de dominio público marítimo-terrestre a la Demarcación de Costas del Gobierno. El área de la concesión puede alcanzar los 390 metros cuadrados.

La pasarela de Txatxarramendi está afectada principalmente por problemas de drenaje y manchas de humedad, además de que varios de los vanos que sustentan el puente –tres y medio de ellos ubicados en Busturia y los dos y medio restantes en Sukarrieta– no presentan el mejor de los estados. Según el estudio previo elaborado, "varios desprendimientos del hormigón que dejan al descubierto tramos de armadura oxidada", si bien la estructura no corre peligro de caer. En todo caso, el tránsito de camiones de gran tonelaje se veía afectado, no así en el cuanto al paso de los vehículos. En el islote se ubica el centro de investigación especializado en medio marino y alimentación Azti, además de un zona de esparcimiento muy utilizada durante el verano por los bañistas.

Ubicado sobre áreas protegidas de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai –zona de especial protección para las aves, ZEPA–, las obras cumplen con las directrices prefijadas en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).