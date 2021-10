Irati Gondra: "Vamos a afrontar esta nueva etapa para Mundaka escuchando a los vecinos y vecinas"

Ha sido una etapa dura tanto "a nivel político y también a nivel personal", pero pasado ya este último año y medio, la ya alcaldesa Irati Gondra Martínez acoge su cargo con "una responsabilidad enorme", sabedora de que Mundaka empieza a mirar más a su futuro que a su pasado. Con ganas de afrontar el día a día, durante las próximas semanas analizarán la situación abierta en el Ayuntamiento, para después priorizar los proyectos que el partido jeltzale presentó en su programa electoral de mayo de 2019. Tienen una ardua tarea en ello. "Tenemos que ser conscientes de que no podemos hacer en menos de dos años lo que íbamos a hacer en cuatro. Pero trataremos de llevar a cabo lo que podamos del programa. Nos debemos a ello", asegura la primera edil, quien en todo caso ya anuncia que el mantenimiento de las calles y la limpieza serán dos de los ejes estratégicos. El Consistorio también anuncia que retomará "a la mayor brevedad posible" los contactos con las asociaciones deportivas y culturales del municipio costero. "Tenemos claro que son ellos quienes dan ritmo a nuestras calles, por lo que repensaremos el futuro de Mundaka junto a todos ellos, de manera conjunta", ahonda. Y aún a falta de dos años para el próximo paso por las urnas. Gondra prefiere centrares en el ahora y no adelantar si será ella quién lidere la plancha del PNV o no. Tiempo habrá para ello. A su juicio, lo indispensable en estos momentos es "trabajar para que Mundaka vuelva a ser ese pueblo del que nos sentimos tan orgullosas y orgullosos".

¿Qué siente toda vez que ha pasado el tsunami en Mundaka?

—Sin lugar a dudas, una responsabilidad enorme. Pero es el momento de ponerse a trabajar y tenemos muchas ganas. Es el momento de estar a pie de calle escuchando y dando respuesta a las necesidades de nuestras vecinas y vecinos. Tenemos ganas de afrontar el día a día, sin olvidarnos de los proyectos que llevamos en el programa electoral.

Señaló que el único que ha salido verdaderamente perdedor de todo lo que han implicado las desavenencias en la Alcaldía de Mundaka es el propio pueblo. ¿En qué sentido?

—Cuando la ciudadanía te elige para ser representante municipal, lo primero que tienes que tener muy claro es que no puedes servir a intereses particulares y personalistas; servimos a la voluntad de la ciudadanía, en este caso de todas y todos los mundakarras, sin excepción. Quienes formamos el grupo municipal de EAJ-PNV entramos con muchas ganas de trabajar en 2019, pero esa empatía y maneras de trabajar que hasta entonces habían funcionado, se rompieron. Esa situación de incertidumbre, nula gestión y tensión ha afectado directamente al día a día de Mundaka; y lo hemos sufrido durante todos estos meses. Todo eso va a cambiar y trabajaremos para que Mundaka vuelva a ser ese pueblo del que nos sentimos tan orgullosas y orgullosos.

Ha sido un "año y medio de intentos de reconducción, y de gastar dinero público en tribunales para defender intereses particulares", los del ya exalcalde, afirmó este pasado viernes durante la moción de censura. ¿Han sido unos meses duros para usted y para el partido a nivel municipal?

—Sin duda; han sido meses muy duros a nivel político y también a nivel personal. No hemos podido sacar adelante cuestiones para paliar los efectos de la pandemia en la ciudadanía o para mejorar su día a día; ha sido frustrante. Y, todo ello, porque el ya exalcalde ponía un muro con el que chocábamos continuamente. No ha sido nada fácil ver que, como equipo de gobierno, no hemos podido dar respuesta a las necesidades e inquietudes de la ciudadanía. Pero ahora esa situación se va a reconducir.

¿Qué es lo primero que hará según se siente en la Alcaldía y arranque nuevamente el día a día del Ayuntamiento?

—Lo primero que tenemos que hacer es ver cómo está el Ayuntamiento y en qué situación estamos. Queda poco para acabar el año y también hay que preparar los presupuestos. Pero nos pondremos a trabajar de inmediato, sobre todo en las cuestiones del día a día. Por lo tanto, haremos un análisis de la situación y priorizaremos.

Afronta un nuevo ciclo hasta el final de la legislatura. ¿Confía en lograr la colaboración de EH Bildu en este sentido?

—Como bien dije en mi intervención de investidura, desde EAJ-PNV siempre estamos dispuestas y dispuestos a colaborar y a acordar. Las concejalas y concejales que integramos la Corporación municipal somos del pueblo y quiero pensar que nos mueve el mismo objetivo: mejorar el día a día de las y los mundakarras. Yo creo que podremos trabajar y, en este sentido, volvemos a tender la mano al resto de representantes de nuestro pueblo.

Ponen proa a cumplir lo que dicta el programa electoral con el que sacaron mayoría absoluta- ¿Será esa su principal guía?

—Sí, seguiremos esa guía, pero tenemos que tener en cuenta que no estamos al principio de la legislatura y que quedan 15 meses para que acabe. No nos vamos a olvidar de los proyectos que llevábamos en el programa electoral, pero tenemos que ser conscientes de que no podemos hacer en menos de dos años lo que íbamos a hacer en cuatro. Pero, lo dicho, priorizaremos y trataremos de llevar a cabo lo que podamos del programa. Nos debemos a ello.

¿Pondrán especial énfasis en el mantenimiento y la limpieza de la localidad?

—Sin lugar a dudas. Es un tema en el que hemos insistido mucho en todos estos meses. Es una de nuestras prioridades y consideramos que, entre otras cuestiones, representa el día a día de la gestión municipal. Para poder disfrutar de nuestro pueblo como queremos, es esencial que este esté limpio.

Dio algunas pinceladas de hacia donde se encaminará el futuro de la gestión municipal: haurreskola, adecuación del parque de atorrak y lamiak, la zona azul... ¿Cuáles son?

—Tenemos que analizar en base al presupuesto que tenemos cuáles son los proyectos que podemos llevar a cabo en estos meses de legislatura que tenemos por delante. Efectivamente en nuestro programa electoral llevábamos una nueva haurreskola, la adecuación del parque Lamiak eta Atorrak (que ya debería estar acabada y no lo está) o la revisión de la zona azul. Pero, para priorizar las actuaciones a desarrollar necesitamos saber qué es lo que nuestras vecinas y vecinos, y asociaciones necesitan; las escucharemos y determinaremos qué hacer para que los proyectos que desempeñemos sean los que más se adecuen a las necesidades de Mundaka.

También llamó a retomar la colaboración con las asociaciones culturales y deportivas de Mundaka. ¿Se han visto rotas esas relaciones durante los últimos tiempos?

—La pandemia no ha ayudado a que las asociaciones culturales y deportivas hayan podido desempeñar sus tareas y actuaciones; y, cuando han podido, se han encontrado con la pared del exalcalde, el no por el no. Desde el grupo municipal sí hemos tratado de mantener esas relaciones durante todo este tiempo, pero también nos encontrábamos con la misma pared. A la mayor brevedad retomaremos todos los contactos con estos colectivos. Tenemos claro que son ellos quienes dan ritmo a nuestras calles, por lo que repensaremos el futuro de Mundaka junto a todos ellos.

Apela también al trabajo en equipo, a que "Mundaka debe avanzar". ¿Quienes serán sus colaboradores más cercanos de cara a los próximos meses?

—Los cinco concejales y concejalas de EAJ-PNV seguimos siendo una piña, aunque yo ahora sea la alcaldesa. El trabajo en equipo es esencial, por lo que queremos afrontar esta nueva etapa también junto a las y los vecinos. Y, por supuesto, todo aquel que quiera trabajar por Mundaka se le dará la bienvenida y se le escuchará.

¿Aspira a ser la elegida por el PNV en las municipales de 2023? ¿O es demasiado pronto para hablar sobre esa posibilidad?

—Pues la verdad es que no toca entrar en eso. Es momento de centrarnos en el ahora y de ponernos a trabajar. Nos quedan quince meses para ofrecer a las y los mundakarras el servicio que quisimos darles ya en junio de 2019 y de demostrarles que Mundaka es nuestra prioridad.

