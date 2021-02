Etxebarria se divertirá este verano en su nuevo parque de juegos de agua

El Ayuntamiento de Etxebarria ha emprendido las obras para construir un Splash Park, un parque de agua municipal que la localidad prevé abrir en verano de 2021. El Consistorio, que de esta manera atiende a las peticiones de la ciudadanía, dispondrá para entonces de un parque de agua de 80 metros cuadrados de área que, ademas, completará la zona de equipamientos de las inmediaciones del bidegorri -donde se ubica el skate park y una zona de fitness para mayores-, en el parque de Ibaun.

Tanto el procedimiento para la adjudicación como el arranque de las obras se han cumplido satisfactoriamente, y en los plazos que manejaba la administración local. Será, además, la inversión más potente a realizar en 2021, ya que los trabajos se han adjudicado por poco más de 165.000 euros. "De esta forma damos respuesta a una sugerencia que nos venían lanzado algunos padres y madres del pueblo", afirmó el alcalde etxebarriatarra, Jesus Iriondo, quién se felicitó "porque podamos ofrecer una alternativa de ocio para los meses más calurosos de verano, y ello sin que nuestros vecinos tengan que salir del pueblo" hacia las playas de la comarca.

"De la misma forma, damos mayor contenido a Ibaun", donde también se ubica una pista de skate que fue abierta hace ya algunos meses, abundó Iriondo, quien remarcó que esta infraestructura "es soportable para las arcas municipales y da una opción de ocio en verano". La apertura del Splash Park podría dar por terminado el servicio estival de autobuses que suelen llevar a los vecinos a la playa de Karraspio (Mendexa). No obstante, la administración no ha tomado todavía una decisión definitiva al respecto.

El futuro parque de agua etxebarriatarra tendrá 80 metros cuadrados de espacio en total, para un total de 27 usuarios de distintas edades. Asimismo, las instalaciones contarán con su zona de chorros -dotada de diferentes juegos- y un área de solarium adyacente. "La idea es que lo puedan usar tanto los niños como los mayores, y que se erija en zona de esparcimiento", agregó el primer edil de Etxebarria. Asimismo, dispondrá de un circuito cerrado de agua, que cumplirá con la legalidad vigente en materia de seguridad y sanidad. El depósito de agua contará con una capacidad de almacenaje de 5.000 litros, según apunta el proyecto.

Este no es el primer parque de agua que se abre en Lea-Artibai. No en vano, Markina-Xemein abrió uno hace ya algunos años en las inmediaciones del polideportivo Atxondo, una infraestructura que es muy utilizada. No obstante, Etxebarria ha apostado por construir el suyo propio. Y lo abrirá como alternativa a la construcción de una piscina, que es una de las peticiones vecinales. "Construir una piscina, no obstante, supondría un enorme coste para un pequeño municipio como Etxebarria. Tanto en su creación como en el mantenimiento. Es algo que difícilmente nos podemos permitir", reconoció Iriondo. "Resulta mucho más viable habilitar el parque de chorros de agua y dar esa opción a los vecinos. Es una alternativa, que además se está instalando en más pueblos como el nuestro", según profundizó.

Con la creación del Splash Park en Etxebarria, el Consistorio baraja la posibilidad de suprimir el servicio de autobús veraniego a la playa de Karraspio (Mendexa) que suele habilitar todos los veranos, "y que tiene un coste importante" para las arcas municipales. Puesto en marcha los últimos años, y con un precio de tres euros por cada uno de los trayectos, este último verano no se pudo dar el servicio por la situación creada por la pandemia del coronavirus.

Infraestructura

Características. El espacio que ocupará el Splash Park será de 80 metros cuadrados. El depósito de agua, por su parte, contará con una capacidad de almacenaje de 5.000 litros.

Parque Ibaun. Con la instalación del parque de aguas, Etxebarria logra completar el parque Ibaun, ubicado en las inmediaciones del bidegorri. De hecho, allí se ubica en skate park y una zona de fitness para mayores.

Playa. Hasta la fecha, Etxebarria solía ofertar a los vecinos un autobús a la playa de Karraspio (Mendexa) en época estival. Con la puesta en marcha del Splash Park, se repensará este servicio. El alcalde, Jesús Iriondo, se felicitó porque el proyecto va cumpliendo etapas. "Esta infraestructura es soportable para las arcas municipales y da una opción de ocio en verano", indicó.