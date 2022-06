Muskiz abre el lunes las piscinas exteriores

Muskiz estrenó las piscinas exteriores en plena pandemia y este año se podrá disfrutar de ellas sin restricciones y sin cierre al mediodía. La apertura se realizará el próximo lunes, día 27, hasta el domingo 11 de septiembre, en horario de 11.00 a 20.30 durante los meses de junio, julio y agosto, y de 11.00 a 22.00 durante el mes de septiembre. La novedad de este año, con respecto a los dos anteriores, es que en esta ocasión el horario es el habitual, sin tener que cerrar a mediodía para proceder a la limpieza de las instalaciones, una medida que se adoptó con motivo de la pandemia. Por tanto, se elimina la división entre turno de mañana y de tarde y la necesidad de tener que hacer reserva previa.

En relación al precio de acceso, varía según si se trata de abono familiar o individual o entrada de un día. Al respecto, el abono familiar es de 55 euros para empadronados y de 80 para no empadronados. En el caso de abono individual, desde los 15 años es de 35 euros para empadronados y de 55 euros para los y las que no lo estén; y entre 3 y 14 años, 25 euros para empadronados y 45 euros para no empadronados. Para la entrada unitaria se fija un precio de 5 euros para personas de 15 a 55 años, y de 3,50 euros para pensionistas y usuarios de 3 a 14 años. Para menores de 3 años la entrada es gratuita