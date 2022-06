La Arboleda homenajea a su médico de cabecera Ignacio Berciano

Poco podía sospechar el doctor Ignacio Berciano que en el día de su 65 cumpleaños iba a recibir un cálido y sentido homenaje por parte de cerca de 100 vecinos y vecinas de barrios como La Arboleda, Larreineta o La Campa al que se sumó el Ayuntamiento de Trapagaran a través de su concejala de Acción social, Ana Valdezate, y el alcalde, Xabier Cuéllar. Era el tributo y el regalo que quisieron hacerle a este médico de cabecera, de los de toda la vida, que llegó al dispensario de la calle Pérez Galdós de La Arboleda en 2008 procedente de Basauri para hacerse cargo de la salud de las poco más de 800 personas que residen en esta parte del municipio minero.

"Te echamos mucho de menos", le saludó una portavoz de los vecinos de La Arboleda, quien recordó cómo al principio de su llegada al pueblo a Ignacio Berciano le llamaban Doctor Mateo en alusión a la famosa serie televisiva estrenada en febrero de 2009 en la que un prestigioso cirujano dejaba la ciudad de Nueva York para hacerse cargo del puesto de médico de cabecera en un pequeño pueblo de la costa asturiana. Una localidad en la que el paisanaje, al igual que el de La Arboleda, era "un poquito especial, con nuestras peculiaridades, y tú has sabido lidiar con ello", reseñó la vecina, quien remarcó que Ignacio Berciano se ganó el corazón de sus pacientes por su profesionalidad, su aptitud "y sobre todo por la actitud con la que nos has atendido. Cuestiones imprescindibles para una carrera como la tuya", resumió.

"Me llena el corazón de alegría eso que me estás diciendo", acertaba a responder a media voz este galeno nacido en Sestao aunque criado en Portugalete, quien señaló sentirse "muy orgulloso de veros aquí a todos. Me llena de alegría y voy a venir muchas más veces a comer con las invitaciones del señor alcalde", espetó Ignacio Berciano provocando la hilaridad entre los congregados ante el botiquín de La Arboleda que comparte edificio con el ambulatorio donde tantas horas pasó atendiendo a sus pacientes.

Buena persona

Una de las presentes que no pudo evitar reírse era Maite Flores, la enfermera que curiosamente también se incorporó en 2008 a este centro de salud trapagarandarra y que ha trabajado codo con codo con Ignacio Berciano. "Lo han resumido muy bien los vecinos al destacar su aptitud y su actitud como profesional pero para mí lo más destacable es que Ignacio es muy buena persona y ha sabido escuchar a los pacientes, algo que hoy día es difícil porque en una consulta donde lo normal son diez minutos, él estaba veinte o treinta, no tenía prisa a la hora de atenderles especialmente con la gente mayor", resumía Maite Flores, artífice del homenaje a este médico de familia que hubo de jubilarse por enfermedad y a la que el doctor no dudó en llamarla cariñosamente "canalla" por la sorpresiva iniciativa laudatoria que había preparado.

No en vano el homenaje popular contó con la presencia de txistularis y de una representación de Meatzalgo Korua. "Excelente escritor", tal como le definen en el diario digital portugalujo por excelencia, El Mareómetro, Ignacio Berciano ha ganado diversos premios literarios, colabora en periódicos y revistas y ha publicado varias narraciones breves y dos obras de teatro. No es extraño que con este bagaje la portavoz vecinal en el acto de homenaje animara a Ignacio a escribir un libro con las vivencias y anécdotas que ha cosechado en su paso por el centro de salud de La Arboleda.

