Abanto se anuda el pañuelo rojo de los Sanantonios

Edu Mena y Maite Etxebarria desearon que las fiestas se vivan con ilusión, alegría y respeto. DEIA

Este viernes comienzan las fiestas patronales de Gallarta y lo harán como es tradicional con la bajada de Kontxa entronizada por la Asociación de Comerciantes ACHA, desde el Museo de la Minería del País Vasco hasta la plaza Eusko Gudariak. La mascota de los Sanantonios, llegará acompañada por la escuela de música de Abanto y Meatzaldeko Harrigorria Dantza Taldea. Será a las 18.00 horas tras lo cual será el turno de la lectura del pregón a cargo de Club Alpino Gallarreta por su 50 aniversario que precederá al txupinazo que marcará el pistoletazo de salida a ocho días intensos de fiestas.

Todas esas jornadas estarán jalonadas por un completo programa, diseñado conjuntamente con el tejido asociativo local y que contará con 80 eventos. "Es momento de recuperar la ilusión y vivir con alegría su celebración. Os invito a todas las gallartinas y gallartinos a vivir unas fiestas igualitarias, inclusivas y libres de agresiones sexistas", declaró, con el pañuelo festivo al cuello, la alcaldesa Maite Etxebarria quien reiteró que "tenemos derecho a disfrutar de unas fiestas libres y seguras. Porque divertirse es ante todo respetar, y compartir desde el respeto. Porque la ilusión generada por la vuelta de las fiestas tras la pandemia no puede verse empañada por agresiones ni conductas machistas".

Gautxori

En este sentido, Etxebarria y el concejal de Cultura, Edu Mena, reseñaron que en los Sanantonios, al igual que sucedió en las recientes fiestas de Las Carreras, habrá un servicio nocturno de autobús gratuito –los dos viernes y sábados, con horario de once a seis de la mañana, con el que las vecinas y vecinos podrán desplazarse hasta las fiestas de forma segura, evitando el uso del coche. "Este servicio ha sido un éxito en Las Carreras y repetimos para Gallarta y Sanfuentes, porque queremos una ida y una vuelta de las fiestas segura para todos y todas", subrayó Edu Mena.

Sin duda, una propuesta que valorarán sobre todos quienes quieran participar de los conciertos y verbenas tanto en la plaza Eusko Gudariak como en el recinto de txosnas. El último ke zierre y Josetxu Piperrak&The Riber Rock Band serán los encargados de unir musicalmente el viernes y el sábado con su concierto a partir de las 23.00 horas en la plaza Eusko Gudariak. Con anterioridad será el turno de la joven cantante local Maren que vuelve al mismo escenario que pisó hace 5 años pero con una prometedora carrera musical. Será el turno de recordar algunos temas como Alguien sin vergüenza, Bitartean, El día que bajé las escaleras, Katalintxu o La Estación Espacial de Teruel, incluido en su segundo EP Margaritas y Lavanda. l

San Antonio

l Pregonero. El Club Alpino Gallarreta será encargado de la lectura del pregón al cumplirse su 50 aniversario,

l 'Gautxori'. El Autobús gratuito interbarrios municipal funcionará también en fiestas de Gallarta, los fines de semana de 23.00 a 06.00 horas

Actos

80

El programa de fiestas contempla actos para todas las edades. A destacar el torneo de pala que enfrentará a Gaubeka-Gordon versus Maldonado-Ibai Pérez.