Lagun Izan, cinco años dedicados a la protección animal en Muskiz

No ha sido fácil el camino recorrido por la asociación Lagun Izan de Muskiz en sus primeros cinco años de vida ya que no disponen de subvenciones, cuentan con muy poquitas manos –son apenas 15 socios activos– y tampoco disponen de local propio donde acoger temporalmente los animales rescatados. Esto limita mucho su labor señala su presidente Roberto Ortiz Ajuriaguerra, "ya que la ayuda que podemos ofrecer a quien acude con una urgencia se basa principalmente en difundir en redes sociales e intentar buscar casas de acogida hasta que les salga una adopción, y claro está, no es suficiente para quien necesita que le quites urgentemente el animal de las manos".

Moka, Pintxo, Salami, o Bombón son algunos de los singulares nombres que han recibido las más de 200 mascotas adoptadas a través de Lagun Izan desde su creación en 2017. Han buscado hogares para camadas no deseadas de perros pero principalmente son los gatos los animales más necesitados a la vez que demandados; y que han acabado repartidos en municipios dispersos por toda la geografía, desde Castro Urdiales hasta Hendaya.

"Momento de satisfacción infinita es el de las adopciones, cuando ves cómo se iluminan los ojos de las personas, además de reconfortarte sabiendo que ese animal sale de la calle, pero también son muchas las penas sufridas por el camino, por animales que no hemos podido sacar adelante o por no haber podido brindar la ayuda que en un preciso momento se nos pedía", comenta Roberto quien considera que "queda mucha labor pedagógica por hacer y las instituciones deben ser parte activa de la solución".

Una labor importante de Lagun Izan es el desarrollo del método CER (captura, esterilización y retorno) como el que están llevando a cabo en la colonia del barrio de Autonomía, en la que han pedido la colaboración ciudadana. Asimismo han difundido la búsqueda en el municipio de Muskiz de multitud de especies animales y colaborado en el rescate de ejemplares de conejos, hurones e incluso vencejos y denunciado ataques como los sufridos por palomas atacadas con ballestas.