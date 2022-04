Eva Martín y el triunfo de salir al escenario

El talento es algo innato que se perfecciona y mejora a base de trabajo, pero todo artista, además de talento, tiene que poseer otros valores y habilidades. Una de ellas es no tener miedo escénico, salir al escenario con seguridad para demostrar su valía. La jarrillera Eva Martín tiene una voz preciosa, disfruta cantando, pero hasta hace no mucho padecía miedo escénico. Ahora, tras mucho trabajo y recibir terapia, ha roto con esos miedos y esta joven de 25 años ha estrenado su primera canción Cerca del miedo, un tema en el que describe la relación que ha tenido con esos temores que le impedían actuar en público. "No sé qué me deparará mi carrera musical, pero pase lo que pase ya he ganado. Me he quitado ese miedo escénico que tenía y ahora soy una persona mucho más segura, aunque, evidentemente, aún me queda muchísimo por aprender", reconoce esta portugaluja que tiene como referentes a artistas como Rozalén y Bely Basarte, entre otras.

Ahora, liberada de esos miedos, Eva está dispuesta a disfrutar y a hacer disfrutar haciendo loo que tanto le gusta desde muy pequeña: cantar. "Desde muy pequeña me ha gustado cantar, disfruto muchísimo cantando. Pero era demasiado perfeccionista, por ejemplo, me grababa cantando, pero tenía que gustarme mucho cómo sonaba para enseñarles a mis padres los audios", explica Eva, quien ha crecido en una familia en la que la creatividad brota con facilidad, puesto que su madre es ilustradora y su padre ha publicado varias novelas. Así las cosas, Cerca del miedo, canción que se publicó hace diez días y que cuenta con un videoclip que se puede ver en YouTube, es el primero de los seis temas que aparecerán en su primer EP. "Mi primer EP saldrá a lo largo de este año. Las canciones ya están compuestas y mi intención es ir sacándolas poco a poco", señala Eva. En estos primeros pasos en el mundo musical, la artista portugaluja cuenta con un importantísimo apoyo de su entorno. "Mi familia, mi pareja, mis amigas... Todos me están apoyando mucho y están viviendo con ilusión esta aventura", asegura Eva. De hecho, varias de sus amigas han participado en el videoclip de Cerca del miedo, un vídeo que ya cuenta con más de 8.000 visualizaciones en YouTube en poco más de una semana. "La verdad es que la canción está teniendo una acogida muy buena", afirma Eva, quien ahora se encuentra cerrando varios conciertos que ofrecerá antes de verano, el primero de ellos este viernes a la tarde en la Gazte Gela jarrillera en el marco de la inauguración de la exposición de la artista Alba Tojo. Actuaciones en las que buscará crear un ambiente íntimo y mostrarse muy cercana al público. "Cuando actúo me gusta sentir la cercanía del público, mirarles a los ojos y tratar de ver lo que están sintiendo", indica Eva.

Música personal e íntima

En la actualidad, Eva está preparando los que serán sus próximos conciertos junto al guitarrista Andrés Trejo. Con el talento de ambos buscarán ofrecer al público la mejor versión posible de la música de Eva, quien define sus creaciones como "personales e íntimas. No me da reparo mostrar mis emociones y sentimientos en mis canciones", reconoce Eva quien no sueña con llenar estadios o teatros, sino que su objetivo es "hacer mi música y que a quien le guste me siga". Sin presión, con los pies en el suelo, pero con mucha ilusión, así es como afronta Eva Martín su carrera musical.

Todo lo que está viviendo ahora es gracias a que un día decidió plantarle cara al miedo escénico. "A quien tenga esos miedos le digo que intente dejar de pensar en lo que los demás pueden opinar de lo que hace. Si tú crees en lo que haces, tienes que seguir adelante sin ponerte límites. Porque el miedo, por desgracia, te limita totalmente", explica Eva Martín, quien ha superado sus miedos y ahora deleita con su voz y su música a todos los que la quieran escuchar.

"No sé lo que me deparará mi carrera musical, pero pase lo que pase yo ya he ganado"