Sestao sorteará este año los pisos municipales que estén vacíos

Sestao – El Ayuntamiento cuenta, según el balance de 2021, con un parque inmobiliario de 205 viviendas municipales de las que el pasado año estuvieron habitadas 136, 52 no estaban en situación de ser alquiladas al estar pendientes de adjudicación, mientras que dos no se podían alquilar y varias viviendas más estaban a punto de ser adjudicadas. Ante el importante parque inmobiliario con el que cuenta el Consistorio sestaoarra, desde la institución local se apuesta por elaborar un reglamento municipal con el que poder regular todo lo relacionado con esta tipología de vivienda. En este sentido, el objetivo que se marca el Ayuntamiento de Sestao es el de articular este nuevo reglamento a lo largo del presente año.

Esta no será la única iniciativa que el Consistorio sestaoarra pretende llevar a cabo este año en materia de viviendas municipales. Y es que se espera que antes de que concluya este 2022 se pueda realizar el sorteo de gran parte de las 52 viviendas que a finales de 2021 no estaban en situación de poder ser alquiladas. En este aspecto, no se podrán sortear la totalidad de estos pisos ya que varios de los inmuebles servirán para realojar a las familias que tengan que dejar sus hogares para que el proceso de rehabilitación del ARI Txabarri-El Sol avance. Así, una vez se pueda llevar a cabo dicho sorteo se ampliará el número de familias de la localidad que se acojan al alquiler de estas viviendas municipales que cuentan con un precio de arrendamiento notablemente inferior al precio de mercado.

Y es que tal y como informó el Ayuntamiento de Sestao, el precio de arrendamiento medio de estas viviendas en 2021 fue de 120,56 euros al mes. Ese bajo coste de los alquileres para los inquilinos, sin duda alguna, ayudó a que el porcentaje de morosidad fuese bajo, ya que tan solo el 5% de los inquilinos no estuvo al corriente de pagos a lo largo del pasado año. Cuando el impago es de tres meses, desde Sestao Berri se negocia un acuerdo de pago con los inquilinos. A finales del pasado año había vigentes 20 acuerdos de este tipo de los que el 85% se estaba cumpliendo por parte de los inquilinos.