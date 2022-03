Baffest se presenta en sociedad en Madrid

Se ha convertido en una de las citas más importantes del calendario cultural barakaldarra y el festival de fotografía femenina de Barakaldo, Baffest, ha comenzado la que será ya su séptima edición con la apertura del plazo de recepción de obras y la puesta en marcha de la exposición Finalistas del Certamen Baffest 2021, muestra en la que exponen parte de sus trabajos de las seis fotógrafas que llegaron a la final en la edición del pasado año. Esta exposición ya está a disposición de la ciudadanía en los exteriores de la Escuela de Idiomas de la localidad fabril. Además, tal y como ya ocurriera el pasado año, una representación del festival barakaldarra se desplazó esta semana hasta Madrid para seguir dando a conocer esta cita que, cada vez, gana más importancia en el panorama fotográfico estatal. La fase final del certamen se celebrará entre los días 30 de septiembre y 30 de octubre llenando las calles y rincones de arte visual y fotografía creada y pensada por mujeres.

Así las cosas, las fotógrafas y artistas visuales que quieran presentar sus trabajos a Baffest tendrán hasta el próximo 17 de abril para enviar sus propuestas artísticas. La documentación que deberán aportar las creadoras que deseen participar en el certamen será su biografía o currículo –documento que no deberá tener más de 1.500 caracteres–, título o descripción de su proyecto que no podrá tener más de 1.500 caracteres, máximo de diez imágenes del proyecto e información personal de la autora. Además, los trabajos deberán ser enviados a través del formulario de la web del festival, www.baffest.eus en un único PDF que no superará los doce megas de capacidad y los dosieres podrán presentarse tanto en euskera como en castellano. En esta ocasión, tal y como ya ocurriera en la pasada edición de Baffest, habrá dos categorías, la estatal y la que premie a la mejor fotógrafa vasca a la que se concederá el Premio Barakaldo. En este aspecto, la autora que se lleve el premio general se ganará el derecho a tener una exposición individual en la VIII edición de Baffest y un premio de 500 euros. Por su parte, la ganadora del Premio Barakaldo se llevará 300 euros y se garantizará la presencia de su trabajo en la próxima edición de Baffest. En el caso de que la ganadora del premio general sea una fotógrafa vasca, será la segunda creadora vasca mejor clasificada quien reciba el Premio Barakaldo.

Baffest se abre al exterior



El festival Baffest se está abriendo al exterior no solo a la hora de recibir propuestas, dado que desde la pasada edición ya recoge trabajos de fotógrafas del resto del Estado, sino que como novedad, en esta edición se harán tres sesiones en Donostia, Madrid y Valencia, encuentros en los que las fotógrafas presentarán de forma presencial los trabajos que, previamente, haya seleccionado el jurado conformado por Carmen Dalmau, Itziar Bastarrika y Susana Mar y que está coordinado por Nagore Legarreta. En total, serán 30 las fotógrafas que contarán con la oportunidad de presentar sus creaciones en alguno de estos tres encuentros y, finalmente, el jurado elegirá nueve proyectos –tres por cada encuentro– que serán los finalistas de Baffest. La identidad de las finalistas se hará pública el próximo 8 de octubre en el marco del Baffest Argazki Eguna y será la antesala de conocer quién será la ganadora de la séptima edición de este festival que busca poner en valor el trabajo y la creatividad de las fotógrafas ofreciéndoles escenarios a pie de calle en Barakaldo para que puedan mostrar su talento al mundo.

Baffest

Un mes. La séptima edición del certamen Baffest se celebrará del 30 de septiembre al 30 de octubre.

17 de abril. Las fotógrafas y artistas visuales interesadas en presentar sus trabajos pueden enviar sus propuestas antes del 17 de abril a través del formulario disponible en la página web del festival: www.baffest.eus.

Premios

2

Este año también habrá dos categorías de premios: la estatal y la mejor fotógrafa vasca.