Un tótem cargado de mensajes homenajea el papel vital de las mujeres en Abanto

Poco después del mediodía apareció por el túnel que comunica el primer ascensor urbano de Abanto Zierbena con la plaza Eusko Gudariak el Rocker, un vendedor de la ONCE del puesto situado en la Avenida del Minero de Gallarta, que se mostró sorprendido por la algarabía de gente nucleada en torno a un tótem con mensajes hacia las mujeres más representativas de la vida de las personas que participaban en esta actividad organizada por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Abanto Zierbena.

Este protagonista se sintió rápidamente identificado con la propuesta feminista y no dudo en coger una de las figuras de madera de la mitológica figura de Mari y un rotulador para hacer aflorar sus sentimientos más personales sobre el respeto hacia las mujeres. No fue un trago de buen gusto puesto que el Rocker, miembro de una banda vasca de Rockabilly, dedicaba la figura paleolítica a su hermana Belén, asesinada por su pareja hace más de una década y que dejó herida de gravedad a una de sus hijas gemelas con 5 puñaladas. "Me ha sorprendido la iniciativa, pero cuando me han dicho que se podía de esta manera homenajear a alguien, una mujer importante para mí, no lo he dudado. Mi hermana Belén ya no está con nosotros y lo más triste es que su asesino ha salido a la calle después de 7 años de prisión. ¿Cuántos años me caerían a mí si yo matara al asesino de mi hermana?", planteaba, visiblemente enojado este vendedor de la ONCE que felicitaba a la organización por la iniciativa planteada para visibilizar el importante papel que la mujer ha jugado, juega y jugará en la historia de la Humanidad.

Una iniciativa promovida por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Abanto Zierbena que ayer repartió cerca de 200 figuras de madera con una representación del mito imaginario popular de Mari para que hombres y mujeres pudieran rendir tributo a aquellas mujeres que hubieran tenido un papel relevante en sus vidas. Fue curioso constatar que en esta actividad participaron muchos más hombres que mujeres "como si ellos tuvieran más claro ese reconocimiento", señalaba una técnico de Igualdad del Ayuntamiento de Abanto Zierbena encargada de esta actividad enmarcada en los actos de celebración del Día Internacional de la Mujer y que tenía como eslogan En un tejido todas la hebras son imprescindibles.

"Dedicado a todas la mujeres sin excepción", "Lo más importante eres tú, mi madre, mi referente, mi apoyo", "Alicia, la mejor ama del mundo mundial", "Maricarmen, Mariangeles, Laura, Nerea, sois mis puntos cardinales", "Andrea, mejor novia" "Paz, te queremos abuela", "Petra fue muy importante en mi vida", "para mi hermana Belén. Que me cuides desde el cielo", fueron algunos de las decenas de mensajes que la ciudadanía de Abanto Zierbena elaboró en esta jornada que tendrá continuidad ya que el tótem quedará expuesto en el hall del Ayuntamiento para que quienes lo deseen puedan aportar su propio mensaje.

Visibilización

"Esta propuesta pretendía visibilizar a las mujeres desde los orígenes –por ello la figura de Mari– y sirve también para revisar el carácter universal –no patriarcal– de esta figura", señalaron desde el Área de Igualdad. "Hay que tener en cuenta de dónde surge esta idea y el concepto de las estatuillas femeninas que son del paleolítico y tiene su origen en los inicios de la Humanidad y aprovechando que esta representación de Mari, extendida por Aita Barandiaran y otros autores tiene ahí su origen, planteamos también el hecho de que estas estatuillas se hicieran patentes desde el punto de vista del patriarcado", indicaron desde este Departamento que recordó que "el desarrollo de una arqueología feminista y de género" a través del cual se pretende arrojar una nueva luz sobre el papel de la mujer en los primeros tiempos más allá del lógico papel reproductor cuidador.

La actividad desarrollada ayer en la plaza Eusko Gudariak de Gallarta se complementa con una aproximación de los centros escolares de Educación Primaria y Secundaria que han trabajado el papel de Mari desde un punto de vista no patriarcal.