Iñigo Arteagabeitia, de Portugalete a Corea para estudiar el futuro de la digitalización de la sociedad

El jarrillero Iñigo Arteagabeitia ya tiene las maletas preparadas para embarcar este jueves hacia Corea del Sur, país en el que vivirá los tres próximos meses con el propósito de ver los avances que ha experimentado el país asiático en materia de digitalización y estudiar qué iniciativas podrían trasladarse a Euskadi. "Voy tres meses y mi misión es investigar e indagar allí sobre las ciudades inteligentes y sostenibles. Corea es un referente a nivel mundial en esta materia y Seúl será la primera ciudad que esté en el metaverso y hay otras ciudades que trabajan muy bien la sostenibilidad a las que solo acceden coches eléctricos", explica este joven que ya ha estado en otros lugares como Costa Rica.

El vuelo hacia Seúl sale en apenas dos días, pero este proyecto ha tenido mucho trabajo previo de preparación. "Llevo preparando intensamente este proyecto desde el pasado mes de diciembre", indica Iñigo Arteagabeitia. En el marco de dichas labores de preparación de la experiencia, el joven portugalujo ha estado manteniendo conversaciones con diversos ayuntamientos de Euskadi y, al menos, ha llegado a un acuerdo con dos de ellos: Vitoria-Gasteiz y Getxo. "Cada uno de los dos municipios tiene sus propios retos a alcanzar en esta materia y nosotros en Corea vamos a intentar encontrar y trasladar aquello que haga avanzar tanto a Vitoria-Gasteiz como Getxo", precisa este joven estudiante de Leinn en Mondragón Unibertsitatea. Así, en el caso de la capital gasteiztarra las soluciones digitales que buscarán Iñigo y su equipo estarán relacionadas con el sector industrial para tratar que el futuro industrial de la ciudad sea más respetuoso con el medio ambiente, mientras que en el caso de Getxo, la labor irá encaminada hacia hallar herramientas que permitan que la localidad dé un nuevo paso adelante en materia de movilidad, micromovilidad y el control de espacios urbanos. "Nuestro objetivo es que esas buenas prácticas que se han dado en Corea del Sur en un periodo tan corto de tiempo, saber extrapolarlas a nuestra sociedad y nuestro día a día. También buscaremos crear sinergias entre Euskadi y Corea del Sur", asegura este joven de 21 años.

La puesta en marcha de esas nuevas herramientas que Iñigo y su equipo puedan hallar en el país asiática ha de ir acompañada de una máxima: que nadie se quede atrás. La pandemia ha puesto de manifiesto que el proceso de digitalización no estaba, ni mucho menos, todo lo avanzado que hubiera sido deseable y que ese avance digital no puede olvidarse de un sector de la población tan importante como son las personas mayores. "Este es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad de hoy en día porque en todo este proceso hay que poner a las personas en el centro. Es la ciudadanía la que debe manejar las herramientas y no al revés", remarca Iñigo. En ese aspecto, Corea del Sur también es un gran referente puesto que el grado de acceso a herramientas digitales de la ciudadanía es altísimo. En este aspecto, se estima que cerca del 98% de la población de Corea del Sur tiene acceso a Internet en su día a día.

Continuación



El periplo de Iñigo en Corea concluirá el 10 de junio, justo a tiempo para disfrutar del fin de semana central de las celebraciones por el 700 aniversario de Portugalete, pero eso no quiere decir que vaya a acabar el proyecto. A su vuelta de tierras asiáticas llegará el momento de la fase de continuación de la iniciativa, ver qué aplicaciones y herramientas se pueden implementar en Euskadi. "Son diferentes procesos los que llevaremos a cabo una vez volvamos, pero donde más ponemos el foco es en lo que se pueda trasladar a Euskadi de las buenas prácticas que tienen en Corea del Sur en materia de ciudades sostenibles e inteligentes", subraya Iñigo, de quien puede chocar su juventud. "Bueno, cada vez tenemos una mejor aceptación y es lógico que los jóvenes vayamos dando pasos adelante. Nosotros somos el futuro y somos nosotros quienes tendremos que hacer que la sociedad siga avanzando", concluye Iñigo Arteagabeitia, quien viajará de Portugalete a Corea del Sur para estudiar el porvenir digital de la sociedad.

"Nuestro objetivo es saber extrapolar a Euskadi las buenas prácticas que se hacen en Corea del Sur"