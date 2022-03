Muskiz reforesta Peña Corbera con 65 encinas en el Día del Árbol

A pesar de no contar más que con poco más de dos años de vida, la pequeña Izar, alumna de Muskizko ikastola, fue ayer el mejor ejemplo de que la voluntad, el compromiso y la ilusión que hacen que todo lo demás pase a un segundo plano a pesar de que uno no se eleve más de 60 centímetros del suelo. Armada con un gran pundonor, determinación y una pala de jardinería cuya asa le rozaba el pecho, Izar no paró de lidiar con las argomas y otras arbustivas que flanqueaban los senderos creados por el guarda forestal para celebrar el Zuhaitz Eguna muskiztarra con una jornada de voluntariado ambiental. Esta incluyó la plantación de 65 esquejes de encina en el entorno de la cima de Peña Corbera. "No le importa. Está en su salsa", se les oía comentar a su aita y a su ama –notoriamente embarazada– mientras Izar se limpiaba las manos de la tierra con la que había sellado el hoyo donde plantó su primer árbol. Como ella, cerca de 40 escolares de quinto y sexto de Primaria de Muskizko Ikastola, Cantarrana Eskola y San Juan Ikastetxea así como los de primero y segundo de la ESO del Centro Formación Somorrostro y del Muskiz BHI tomaron parte en esta iniciativa organizada por el Área de Educación del Ayuntamiento de Muskiz, en colaboración con la asociación Euskadi 4x4, Rescate y Ayuda.

Una iniciativa en la que también tomó parte Iker Marrón Garrido, un joven vecino de Muskiz afectado por una artrosis degenerativa que le tiene postrado en silla de ruedas, pero que no quiso perderse esta jornada en el monte junto con sus padres y sus hermanos pequeños Ahinar e Izei.

Antiguo practicante de las carreras de slots, Iker disfruta ahora de los coches grandes. "Ya no me veo conduciendo esos cohes pequeños, prefiero los grandes", señalaba Iker momentos antes de asistir a la plantación de un árbol en su honor en el monte muskiztarra por parte del grupo Euskadi 4x4.

Para el concejal de Educación del Ayuntamiento de Muskiz, Urtzi Alea, "la jornada ha vuelto a poner de relieve la importancia de una educación en valores medioambientales, uno de los objetivos principales del área. Se trata de que los niños y jóvenes conozcan la naturaleza de una manera amable y disfruten de ella con respeto. Una responsabilidad que recae en gran parte en padres y profesores que no solo inculcan valores de respeto ambiental si no que proporcionan con jornadas como la de hoy ejemplos de ocio saludable disfrutando de nuestro entorno natural", aseguró Alea.

Todoterreno

Una filosofía que comparten los más de 50 miembros del grupo Euskadi 4x4 Rescate y Ayuda que ayer facilitaron la acción de la jornada de voluntariado ambiental trasladando en sus vehículos todoterreno tanto los plantones de acacia con los que se iban a reforestar sendas parcelas acondicionadas previamente, sino las herramientas, el avituallamiento y a personas que no quisieron hacer el recorrido a pie desde el polideportivo hasta la Peña Corbera, de 385 metros de altitud. "Aunque pueda parecer un contrasentido porque los miembros del grupo subimos al monte a bordo de vehículos a motor, somos unos apasionados de la naturaleza y por ello somos muy respetuosos con ella y queremos ofrecer a otros el apoyo para que también puedan disfrutarla", señalaba Josu Arrillaga, presidente de este club que no para de crecer tanto en miembros como en iniciativas a desarrollar en todo Euskadi.

"Hoy hemos colaborado con esta jornada de reforestación con árboles autóctonos para que haya un mayor equilibrio en estos montes favoreciendo la biodiversidad", valoraba Arrillaga, que ya tiene en cartera una nueva actividad para acercar al monte a un grupo de jóvenes en riesgo de exclusión. Una actividad encuadrada en el proyecto Rescatando sonrisas que inauguró el pasado mes de diciembre un grupo de niños y niñas de las asociaciones Aspanovas, Pequeño Deseo o Ahida.

"Nuestros estatutos recogen que nuestro objetivo como grupo es salvaguardar los montes y caminos, cooperar con las autoridades para lo que sea requerida, así como la ayuda a usuarios de vehículos de monte o bien a las autoridades cuando se nos solicite", recordó el presidente de esta asociación que en breve iniciará la preparación de una ruta para personas mayores. "Creemos que podemos acercarles a zonas que para ellos tenga valor natural y sentimental".

La cita

Participación. Cerca de 40 escolares de quinto y sexto de Primaria de Muskizko Ikastola, Cantarrana Eskola y San Juan Ikastetxea, además, de los de primero y segundo de la ESO del Centro Formación Somorrostro y del Muskiz BHI tomaron parte en esta iniciativa municipal.

Iniciativas. Tras la celebración de esta jornada ambientalista, la asociación Euskadi 4x4 Rescate y Ayuda ultima la celebración de un nuevo capítulo del proyecto 'Rescatando sonrisas' que posibilitará que jóvenes en riesgo de exclusión puedan conocer y disfrutar de la naturaleza. Luego les seguirán las personas mayores.