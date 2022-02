Joseba Ramos: "Se urbanizará la zona de pabellones ubicada junto al club de remo para crear áreas lúdicas"

Las áreas de Urbanismo y Hacienda son muy importantes para cualquier ayuntamiento y, junto a la de Turismo, esos son los departamentos que encabeza Joseba Ramos, edil del Ayuntamiento de Santurtzi, un municipio que verá cómo "en menos de un año", se generarán zonas lúdicas y deportivas en la zona de pabellones que, actualmente, se alzan junto al club de remo.

Imagino que como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santurtzi está mucho más tranquilo tras la confirmación de la adquisición por parte de Sprilur de los terrenos contaminados de Etxe Uli.

—Sí, porque era una cuestión complicada en la que llevábamos muchos años trabajando y en la que tenían que intervenir el Gobierno vasco y URA, ya que bajo estos terrenos discurre un arroyo que actualmente está canalizado. Lo más delicado ha sido hallar la mejor solución técnica, ya que había dos posibilidades: sacar ese arroyo a la superficie o que continuase canalizado. Finalmente, se ha optado por una doble canalización porque sacar ese arroyo a la superficie conllevaba el peligro de remover tierras contaminadas e impedía cualquier desarrollo en estos terrenos. Habrá medidores de la contaminación de las aguas tanto a la entrada y a la salida de estos terrenos, lo que nos da una gran seguridad en materia medioambiental. La solución política era clara porque tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno vasco teníamos claro que había que desarrollar industrialmente estos terrenos.

Han sido quince años de trabajo en este asunto. ¿En algún momento vieron que podía no haber solución a este problema?

—Ha sido un proceso muy largo que se ha truncado en más de una ocasión. En mitad de todo el proceso ha habido un cambio en la Ley Medioambiental que nos hizo tener que volver a la casilla de salida. Todo ello ha hecho difícil alcanzar la solución técnica, pero todos teníamos que remangarnos para hallar una solución que desbloqueara la situación y entre todos lo hemos logrado.

Esos terrenos tendrán uso industrial, el único que permiten sus características.

—Así es. Se deberán sellar los terrenos y eso permitirá su uso, pero solo podrán ser industriales, ya que se deben realizar acciones que no signifiquen profundizar demasiado ni remover las tierras de estos terrenos. Para nosotros era trascendental que este suelo se pudiese unir al polígono Balparda para generar actividad económica en el municipio. Pasaremos de tener un problema con estos terrenos contaminados a convertirlos en una oportunidad de crecimiento económico con su descontaminación.

Otro de los retos urbanísticos que afronta la localidad actualmente es la creación del nuevo PGOU. ¿En qué punto está ese proceso?

—Es un proceso muy largo en el que llevamos trabajando varios años. Actualmente estamos en un periodo de alegaciones abierto en el que se admitirán muchas de las propuestas y sugerencias realizadas por nuestros vecinos. Todo ello, unido a la sentencia judicial por el suelo de Hijas de La Cruz y que tenemos que incorporar al plan, hace que haya un cambio sustancial en el plan y nos obligará a dar un paso atrás en el proceso y volver a aprobar inicialmente el PGOU para después volver a abrir un proceso de alegaciones. Esa aprobación inicial se dará esta primavera. Los cimientos del plan son sólidos porque hemos escuchado a todo el mundo y hemos incluido todas las posibilidades.

La sentencia sobre el uso del suelo de Hijas de la Cruz, aunque ya se intuía, es un revés.

—Este dictamen judicial no ha atendido los intereses generales de Santurtzi y es lo que solicitamos en todo momento y es por lo que hemos estado luchando hasta el final. Acataremos la sentencia con responsabilidad, pero a nosotros nos queda el consuelo de haber defendido con uñas y dientes, hasta el final, la continuidad del uso educativo o público de estos suelos, no dejar estos terrenos para que se creen viviendas de lujo como finalmente sucederá. Al margen de la sentencia, hemos ganado 15 años de colegio en la ubicación actual y si no hubiéramos puesto pie en pared en aquel entonces, ese colegio llevaría derruido muchos años y ahora tendríamos edificios de pisos de lujo. Hemos hecho las cosas bien y hemos llegado hasta donde la justicia nos ha permitido.

Pero ya no hay vuelta atrás y en esos terrenos habrá unas viviendas de lujo.

—Las habrá porque no nos queda otra que dar cumplimiento a la sentencia judicial, pero tenemos claro que no se va a dar ni un centímetro más de lo que les pueda corresponder en cuanto a edificabilidad. Velaremos porque haya el mayor espacio posible libre para la ciudadanía y porque esos edificios no tengan una altura mayor a la indicada que es de cinco alturas de viviendas y un bajo cubierta.

Otro problema histórico de Santurtzi es que las vías del tren suponen una brecha entre el parque central y el puerto. ¿En qué punto estamos del proyecto de soterramiento de las vías?

—Este no es asunto de competencia municipal, pero como Ayuntamiento estamos constantemente recordando que es una actuación muy importante y que debe acometerse a la mayor brevedad. Tendremos próximamente una reunión más con el Gobierno vasco y Adif, encuentro en el que urgiremos a que se acelere este proceso. Sabemos que la solución está proyectada, pero no se pueden seguir demorando los plazos.

Otro de los proyectos que está sobre la mesa en el entorno del puerto es el traslado del Astillero Zamakona a otro punto.

—Llevamos tiempo trabajando en silencio esta cuestión porque consideramos que es vital devolverle a Santurtzi el contacto con el mar. Estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno vasco, la Autoridad Portuaria y el astillero para hacer viable a futuro ese traslado al interior del puerto autónomo lo que nos permitiría desarrollar ese espacio. Precisamente, la zona de pabellones ubicada junto al club de remo va a a sufrir en menos de un año un cambio brutal, ya que se va a urbanizar todo ese espacio en el que habrá zonas lúdicas, deportivas y culturales en la explanada que dejarán libre esos pabellones.

Usted también es concejal de Turismo y Hacienda. ¿Ven que el sector turístico se está recuperando tras el desplome generado por la pandemia?

—En 2021 ya nos hemos acercado a cifras de visitantes cercanas a las registradas en 2019, un año en el que marcamos nuestro récord de visitantes. Aún no hemos llegado al nivel prepandemia y creo que no lo hemos logrado debido a las restricciones que se establecieron. Hemos echado de menos al turista internacional, pero, a cambio, ha crecido el turismo a nivel de Euskadi y Bizkaia.

Supongo que el trabajo se encaminará a mantener el turismo más cercano y que los visitantes internacionales vuelvan.

—El trabajo va encaminado en ese sentido, aunque somos conscientes de que el mejor arma con el que va a contar nuestro turismo es el fin de las restricciones y la vuelta de la normalidad. Aun así, este año tendremos un evento muy especial, concretamente será el 29 de junio cuando llegarán más de 50 veleros que estarán haciendo el Camino de Santiago por el mar, una ruta que discurre entre La Rochelle y el puerto más cercano a Santiago de Compostela, ruta en la que figura Santurtzi.

