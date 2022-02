Trece Bizi Punto auxilian a los ciclistas en vías de Ezkerraldea

Con la presencia de la alcaldesa de Abanto Zierbena, Maite Etxebarria, y los alcaldes de Ortuella, Saulo Nebreda, y Portugalete, Mikel Torres, el diputado de Transportes y Movilidad sostenible, Miguel Ángel Gómez Viar presentó un nuevo Bizi Punto en la zona de descanso del bidegorri en Ortuella con el que se completa la instalación de los 70 previstos en la primera fase de esta iniciativa foral. En este sentido Gómez Viar recordó que Ezkerraldea y Meatzaldea cuentan con 13 postes de los que 5 fueron instalados en Barakaldo, Portugalete, Santurtzi, Sestao y Zierbena en 2020 dentro de una experiencia piloto llevada a cabo para comprobar "in situ su funcionamiento".

A raíz de esta experiencia piloto se modificó la ubicación del poste de Portugalete debido a los actos vandálicos de que fue objeto al estar en una zona menos visible y céntrica que la actual. En este sentido, Gómez Viar destacó que los Bizi Punto son "un recurso clave en el fomento del modelo de movilidad sostenible que estamos impulsando; un equipamiento importante que viene a complementar la red de rutas ciclables de Bizkaia, tanto la red foral de bidegorris como la de los municipios", apuntó el diputado quien cifró en unos 300.000 euros la inversión realizada por las arcas del Departamento de Transportes y Movilidad Sostenible para la puesta en marcha de la primera fase implantación de este servicio de asistencia. "La inversión alcanza no solo la instalación de los 70 postes que se han distribuido por todo el territorio vizcaino sino también el mantenimiento periódico de los mismos", puntualizó Gómez Viar.

"De esta manera, garantizamos que el uso de la bicicleta no se vea truncado por no tener a mano una herramienta o no poder inflar una rueda", destacó Gómez Viar quien adelantó que en estos momentos se está abordando el desarrollo de una segunda fase en la que se contempla la ampliación de los Bizi Punto a una treintena de ubicaciones tanto nuevas como complementarias a otras existentes. Es el caso de Abanto Zierbena cuya alcaldesa, Maite Etxebarria, se felicitó por la iniciativa "que reconoce por un lado la gran afición al ciclismo que existe en nuestra zona y por otro ayuda al desarrollo de la movilidad sostenible que propugnamos".

Los postes



Las características físicas de los Bizi Punto son siempre similares, con la única diferencia de contar o no con toma de agua para realizar tareas de limpieza en las bicicletas. Constan de una columna de acero inoxidable en color negro de 20 x 20 cm, y 1,40 metros de altura. Llevan un juego de ocho herramientas, destornilladores, llave inglesa, llaves fijas, llaves allen y útiles para desmontar y montar las cubiertas de los neumáticos, unidas individualmente a la columna con un cable retráctil de acero. Cuentan además con un sistema de inflado de neumáticos accionado mediante manivela giratoria y complementado con un manómetro, y brazos para fijar la bicicleta y facilitar las operaciones más habituales sobre la máquina.

Un código QR permite a las personas usuarias consultar tutoriales para las labores de mantenimiento y de reparación que posibilita el Bizi Punto y otro QR permite acceder a la web de la Diputación Foral de Bizkaia. La zona de trabajo está señalizada con pintura azul en torno a la columna de asistencia y una señal vertical rectangular indica los servicios que ofrece la instalación.

Bizi punto

La columna. El Bizi Punto consta de una columna de acero inoxidable dotada con un juego de 8 herramientas: destornilladores, llave inglesa, llaves fijas, llaves allen y útiles para desmontar y montar las cubiertas e e inflar los neumáticos.

Implantación. Con el poste instalado ayer en la zona de descanso del Bidegorri en Ortuella son 70 los Bizi punto instalados en Bizkaia y se estudia la colocación este mismo año de otra treintena de columnas tanto en municipios que aún no las tiene como en otros que ya cuentan con alguno.

Inversión. El diputado de Transportes y Movilidad sostenible cifró en unos 300.000 euros la inversión realizada por las arcas forales para la puesta en marcha de la primera fase implantación de este servicio y su mantenimiento.