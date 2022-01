Los mayores centran el programa cultural de febrero en Trapagaran

Las personas mayores serán los grandes protagonistas de la programación cultural del Ayuntamiento de Trapagaran para el próximo mes de febrero en la que tomarán parte dos asociaciones culturales del municipio, Coral de Jubilados Mendipe y el grupo de teatro Clarín, que intentan superar los estragos que la pandemia ha supuesto para las actividades culturales protagonizadas por personas mayores. "Nos hubiera gustado contar con más coros del municipio para incluirlos en la programación pero lo cierto es que si la pandemia ha hecho que la cultura sea la gran pagana, en el caso de los mayores es una situación que en muchos casos está poniendo en riesgo la continuidad de sus actividades", lamentaba la concejala de Cultura, Silvia Mera.

"Casi todas las corales del municipio, Mendipe, Meatzalgo Korua o Trapagako Abesbatza, están formadas por gente mayor jubilada y con el tema de la pandemia se están viendo abocadas casi a la desaparición porque al final lo han tenido difícil para poder reunirse y ensayar. En el caso de Abesbatza y Korua la cosa se complica ya que ahora mismo están sin director tras el retiro del padre Txaber Altube. Desde el Ayuntamiento nos da mucha pena, porque al final es gente que quiere estar activa y al final el miedo ha hecho que la cosa se ha quedado bastante parada en estos dos años", señala Mera que incluye en este difícil panorama a otras asociaciones de mayores que quieren sentirse "vivos y activos".





La coral Mendipe actuará ante sus vecinos el próximo día 10 de febrero en Lauaxeta. Foto: E. Z.

Por ello el Ayuntamiento no ha dudado en incluir en la programación de febrero a la coral Mendipe que actuará el día 10 a las 19.00 horas en la plaza de Lauaxeta. No será esta la única actuación que seguro será del agrado de los mayores de Trapagaran –aunque no exclusivamente– ya que el día 18 a las 20.00 horas podrán disfrutar de la música popular vasca de la mano del grupo Los Chimberos.

Cierra la terna de propuestas hechas para la gente mayor el teatro que llevará a cabo el grupo Clarín de la Asalcepa de Trapagaran que desarrollarán diversas lecturas teatralizadas. Otras propuestas de febrero pueden estar más dirigidas hacia el público adulto aunque muchos mayores no han perdido el gusto por el baile ni por el humor o la magia. Todo ello tendrá cabida con espectáculos como Las Dostoyevsky que traerán a Trapagaran Gurutze Beitia y Maribel Salas el día 13 a las 19.30 horas. Las Dostoyevsky hablan de una mujer curtida en la televisión y de la tiranía de la juventud para las mujeres de más de 50 años. Los y las más bailongas podrán deleitarse recordando los temas más populares de los años 70 y 80 el viernes 11 a las 20.00 horas mientras que la magia estará presente el día 19 a las 18.00 horas con el mago Sun.