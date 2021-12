Sandra Sevillano, residente en Santurtzi, campeona de Europa de Ultra Trail

En el deporte es tan importante la preparación física como la mental. El físico te permite acometer las exigencias de cada momento y el aspecto mental facilita el pasar baches, el sobreponerse a las adversidades que va marcando la propia competición. La atleta de montaña residente en Santurtzi, Sandra Sevillano, dio toda una exhibición de fortaleza física y mental en el Campeonato de Europa de Skyrruning Trail disputado hace tres semanas en Portugal, prueba en la que Sevillano se hizo con la medalla de oro. La atleta bilbaina residente en Santurtzi tardó 10 horas y 37 minutos en cubrir los 65 kilómetros de los que constaba la prueba, siete minutos más rápida que la rusa Shikanova, medalla de plata y 27 minutos más rápida que la medalla de bronce. "Cuando no logré clasificarme para el Mundial, el Campeonato de Europa se convirtió en mi objetivo y he podido ganarlo. Hace dos años quedé subcampeona y, en esta ocasión, he podido dar un paso más colgándome la medalla de oro", explica Sevillano, quien apura los últimos días de descanso antes de comenzar a preparar lo que será la nueva temporada.

Correr 65 kilómetros no es moco de pavo, mucho menos si es en montaña, pero es casi épico cuando se hace con un esguince de tobillo. Todo marchaba bien para Sandra Sevillano en la carrera hasta el kilómetro 23, en ese punto del exigente trazado luso, uno de sus tobillos se dobló y comenzaron las molestias. El panorama no era nada halagüeño teniendo en cuenta que le restaban 42 kilómetros –un maratón– hasta alcanzar la meta. En ese instante, Sandra Sevillano se creció ante la adversidad, apretó los dientes y continuó su camino. "Había momentos en los que, evidentemente, el tobillo me molestaba, pero había que seguir adelante. Cuando llegué a meta y me quité la bota, ya fue otra cosa", indica Sevillano. De hecho, la atleta ha invertido su periodo de descanso al finalizar su temporada para recuperarse de la lesión. "Ha sido una temporada larga y complicada, pero ha tenido un final magnífico", reconoce Sevillano, quien ganó la Copa de España en 2018. Y es que la temporada nacía llena de incógnitas. El parón por la pandemia hizo que Sandra estuviese sin colgarse un dorsal durante año y medio. Durante ese tiempo, hubo un confinamiento en el que tuvo que ingeniárselas para entrenar en casa para no perder la forma. Todo eso era un plus de dificultad para una mujer que tiene que hacer auténticos encajes de bolillos para poder compatibilizar su vida laboral, familiar y deportiva. "Durante el confinamiento me entrené como pude, con una cinta de correr y una elíptica para no perder la forma. Para alguien a quien le gusta tanto entrenar al aire libre como yo, fue bastante duro", indica la atleta bilbaina.



Ni siquiera el tener que correr 42 kilómetros con un esguince de tobillo impidió el triunfo de Sevillano en el Campeonato de Europa. Foto: Jordi Saragossa

Aquella primera prueba en la que compitió año y medio después fue el Campeonato de España y, por desgracia para ella, Sandra tuvo que luchar no solo contra las rivales y el trazado, sino que también tuvo que lucha contra su propio cuerpo. "Tuve problemas estomacales y todo eso me lastró muchísimo en carrera. Quedé cuarta y ahí perdí la opción de ir al Campeonato del Mundo", recuerda Sandra, quien comenzó a correr justo después de tener al primero de sus dos hijos. Primero fueron las carreras en asfalto, pero más tarde comenzó su idilio con la montaña. "Un día estaba con mi pareja en el Pagasarri y comencé a correr y vi que me gustaba y decidí probar en las carreras de montaña", recuerda. Hasta hoy. Ahora es uno de los grandes referentes de las carreras de montaña a nivel estatal y continental.

Objetivo, el Mundial



Sandra ya empieza a pensar en lo que será la próxima campaña, una temporada en la que quiere quitarse la espina del pasado año y lograr ir al Mundial. "Estoy analizando el calendario, ir cuadrando fechas, ver qué pruebas me vienen mejor... El objetivo es intentar ir al Mundial", señala Sandra Sevilllano, quien pese a ser uno de los referentes de su disciplina, está inmersa en la búsqueda de patrocinadores que le permitan acudir a pruebas que se disputen a nivel europeo. "Para seguir mejorando, sería muy conveniente que pudiese ir a pruebas que se realicen en otros países", reconoce Sandra Sevillano. Esa preparación para una temporada tan exigente como ilusionante tendrá en el monte Serantes uno de sus escenarios más habituales, porque Santurtzi tiene en Sandra Sevillano una campeona de la que enorgullecerse.

