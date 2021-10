Balmaseda regula las condiciones de la venta ambulante

El Ayuntamiento de Balmaseda ha establecido mediante una ordenanza los detalles de la venta ambulante que afectará al mercado semanal de los sábados, puestos de temporada –como el caso de Gure Lurreko Merkatua, el punto de reunión de productos comarcales organizado en la calle Martín Mendia en colaboración con la asociación de desarrollo rural, Enkarterrialde, que cuenta con un anexo específico en la nueva norma–, rastros o venta en camiones tienda y furgonetas.

Con horario delimitado los sábados en la plaza de San Juan entre las 9.00 y las 14.00 horas, se contempla el traslado al parque Lehendakari Aguirre hasta diez días al año si coincidiera con otros eventos. Si se presentan propuestas para más mercados solo podrán celebrarse como máximo dos días a la semana. Asociaciones y agrupaciones de hostelería, de comerciantes, vecinales... podrán organizar sus propios mercados acogiéndose a la normativa de los sectores a los que pertenezca el género que vayan a vender, y siempre previa autorización municipal y se abre la puerta a eventos similares, ligados a otro tipo de actividad.

Además, se constituirá una junta de representantes elegida entre los titulares de los puestos, con un número mínimo de tres y máximo de cinco, con el fin de que su composición sea representativa de los géneros presentes. Este organismo ejercerá de portavoz ante el Ayuntamiento "intentando dar soluciones a los temas que afecten al mismo", precisa la ordenanza.

Con respecto a Gure Lurreko Merkatua, comparte horario los sábados con el mercado de la plaza de San Juan, pero debe ofrecer "productos artesanales, agrícolas y ganaderos, producidos y/o elaborados por profesionales del sector primario preferentemente de la comarca de Enkarterri y todos ellos cultivados, producidos y/o transformados directamente por el vendedor". Enkarterrialde trabaja con el Ayuntamiento de Balmaseda en la selección de productos y puestos y "en caso de que no existiese acuerdo de colaboración el Ayuntamiento asumirá esas labores a través de sus medios propios". Compondrán Gure Lurreko Merkatua un mínimo de cuatro puestos y un máximo de diez.

El Consistorio determinará la ubicación de los stands y podrá cambiar la distribución o ampliarla con hasta dos puestos adicionales. Si hubiera más peticiones que plazas disponibles se distribuirían de acuerdo al número de asistencias durante el año, la existencia o no del mismo producto o similar, no disponer de puesto ni este mercado, ni en el de San Juan y la calidad y la variedad de los productos. Los puestos vacantes serán asignados entre las personas solicitantes que no obtuvieron anteriormente la autorización cumpliendo los requisitos.