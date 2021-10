Trapagaran se hace un hueco en el mapa estatal del descenso down hill

Vértigo y velocidad son sin duda los dos términos que mejor definen el trazado que el club Beti Behera de Trapagaran ha preparado para la décima edición del descenso de Larreineta en la que se han inscrito un total de 122 corredores, 43 federados en competición y 79 federados que ayer no dudaron en participar en este descenso de 1.390 metros de recorrido con un desnivel de 390 metros. "Hoy –por ayer– han sido los entrenamientos libres donde los participantes han podido conocer el recorrido en seco, con algo de viento en la zona de salida, pero para mañana (por hoy) la previsión apunta a una jornada con lluvia lo que sin duda marcará los tiempos de la prueba", señalaron desde el club Beti Behera, organizador de la prueba, que cuenta con más de 20 puntos de control a lo largo el recorrido.

"Es la primera vez que participamos en esta prueba y nos ha parecido un circuito exigente pero divertido", destacaban varios miembros del club catalán Bazuka Team que, huérfanos de pruebas down hill en Catalunya no han dudado en sumarse a esta prueba que ha marcado un importante récord de participación con descenders de los cuatro puntos cardinales del territorio estatal e incluso de Iparralde. Es el caso de los hermanos Paradise, Germaine y Janique, llegados de Pau, que ya han pedaleado por las tierras de Meatzaldea –en 2017– y que ayer llegaron a Trapagaran con la idea de dejar en alto el pabellón del club Les Angles en el que militan ambos. "Nos gustaría hacer un buen papel pero sobre todo disfrutar de este recorrido que en principio parece fácil pero que es igual de exigente para todos, máxime si aparece la lluvia. Nosotros por si acaso hemos traído tubulares para agua", señalaban estos corredores.

Quien no tiene pensado cambiar de montura haya lluvia o no es Karla Lanbarri, la única mujer federada que tomará hoy la salida en las finales de la prueba y que ayer se sintió cómoda con el nuevo recorrido trapagarandarra donde ya había circulado en alguna otra ocasión para entrenar. La décima edición del descenso down hill de Trapagaran celebra sus tandas finales en un circuito donde los participantes logran medias de más de 30 kilómetros a la hora.