Transporte admite margen de mejora en el tren Karrantza-Bilbao

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha admitido hoy que "sigue habiendo margen de mejora" en la línea férrea Santander-Bilbao, que a juicio del diputado del PNV, Iñigo Barandiaran, presta un servicio "no malo, sino lamentable".



El diputado del PNV ha preguntado a la ministra en el pleno del Congreso por las medidas que piensa adoptar su departamento para mejorar esta línea, "que es básicamente -ha explicado- un tren de cercanías para dos territorios y su engarce con las dos capitales cercanas", pero además "es el principal medio público para que sus ciudadanos decidan seguir viviendo en esos territorios".





Barandiaran ha detallado algunos de los, inaugurada en 1896, que "tarda hoy entre Karrantza y Bilbao entre 71 y 81 minutos, que es lo mismo que tardaba en 1910 y más de los 58 que tardaba en el año 2020, si bien lo habitual son retrasos de 30, 40 minutos, eso el día que salen los trenes, porque hay días como ayer que el de Bilbao de la una no salió".Ha añadido que "en muchos lugares no hay ni tornos, ni interventores, ni canceladoras", con lo cual, ha añadido, "incluso el dato de su demanda está falsificado"; que tiene "trenes viejos" y "averiados con frecuencia"; y que sufre interrupciones, como ocurrió "ayer mismo sin ir más lejos", porque la vía o los equipos se encuentran en "mal estado".Los, accesibilidad e información a los usuarios", como que a veces no funcionan las barreras de los pasos a nivel; y, en resumen, que hay "deficiencias que vulneran los parámetros de calidad exigibles" en virtud del contrato de prestación del servicio.En su respuesta, la ministra ha reiterado el compromiso del Gobierno con la movilidad sostenible y con el servicio ferroviario y, en concreto, con los servicios públicos de proximidad.Ha recordado que, en el caso de los servicios de media distancia entre Bilbao y Santander en ancho métrico, desde el pasado 5 de septiembre se ha restablecido todo el servicio anterior a la crisis sanitaria por la pandemia de Covid, a pesar de que el número de viajeros sigue siendo un 65 % inferior al previo.También, que existe un servicio reforzado a primera hora de la mañana de lunes a viernes desde Karrantza hasta Bilbao, no obstante lo cual "sabemos -ha añadido- que sigue habiendo margen de mejora y por eso tenemos también en marcha otras actuaciones".En este sentido ha recordado que, además del mantenimiento de trenes, "a medio plazo tenemos en marcha el contrato parade ancho métrico por valor de 258 millones de euros, tras años en los que no se había adquirido ningún tren nuevo", si bien no ha precisado cuántos de esos vehículos serán para esta línea.En lo que se refiere a las, ha indicado que, para toda la línea, "contamos con más de", y ha señalado que las obras de electrificación, aunque "comportan muchas veces molestias", son "inevitables".