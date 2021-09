El aita de Mikelontxon idea una macrocaminata contra el cáncer en Portugalete

En junio de 2019, el cáncer se llevaba a Mikelontxon con tan solo 13 años. Pero para su familia no acabó ahí la lucha, han seguido trabajando para que se avance en la investigación y que, en el futuro, los niños que pasen por el drama que pasó su hijo, puedan tener un mejor pronóstico. Ahora, dos años y tres meses después de que la sonrisa de Mikelontxon viajase hasta el cielo, su aita, Mikel Peña, ha impulsado una nueva iniciativa para dar visibilidad al cáncer infantil; andará durante 24 horas en el marco de la carrera Mujer Coraje que, cada año, organiza el Club Atletismo Bihotz Aratz de Portugalete y que este año ha mutado y Sigue el Camino de Mikelontxon, que es así como se llama el reto de andar durante un día, desde el 23 de octubre a las 12.00 horas hasta el mediodía del día siguiente. "Fui a una carrera que se organizó contra el cáncer y vi que, por desgracia, no había mucha participación. Pensé que la gente no se implicaba la suficiente y decidí hacer algo así para tratar de poner mi granito de arena para dar visibilidad al cáncer infantil", asegura Mikel Peña.

Si por algo se han caracterizado los padres de Mikelontxon ha sido por decisión y arrojo y, en esta ocasión, Mikel, su aita, ha vuelto a demostrarlo al empezar a organizar esta macrocaminata que servirá para recaudar fondos para Aspanovas. "Creo que los fondos que se logren con esta iniciativa deben ser para Aspanovas porque son quienes siempre están ahí, haciendo todo lo que pueden en favor de los niños con cáncer y de sus familias. En nuestro caso, nos han ayudado incluso después de que Mikel se nos fuese y les estaré eternamente agradecido por todo lo que hacen", explica Mikel, quien lleva cerca de mes y medio preparándose para su particular reto. "Lo hago andando porque, ahora mismo, no puedo correr, pero ya me he hecho caminatas de 40 o 50 kilómetros y las piernas, de momento, están respondiendo. Siempre hemos sido una familia muy activa tal y como le inculcamos a nuestro hijo", señala Mikel Peña, quien en este reto contará con el apoyo de José Miguel Fernández Castro.

Ellos dos no pararán de dar pasos durante las 24 horas que durará este reto que se desarrollará en un circuito que comenzará en el Hotel Puente Colgante para, tras pasar por La Canilla y llegar a Sestao (allí homenajearán a Oihan, un niño que falleció de cáncer), deshacer sus pasos para ir hasta la Náutica y volver al Hotel Puente Colgante.

"Tengo una motivación muy grande para hacer estas 24 horas andando. No queremos que lo que le ocurrió a Mikel quede en vano. Debemos seguir luchando por los niños que, ahora y en el futuro, padezcan cáncer. Tenemos que hacer ruido, dar visibilidad al cáncer infantil para que las instituciones se muevan y se destinen mayores recursos a la investigación", desarrolla Mikel Peña senior.

Por relevos



Aunque Mikel Peña y José Miguel Fernández van a ser los grandes protagonistas de este reto, la participación está abierta a más personas. "La gente, si quiere, podrá participar, aunque con la actual situación sanitaria tendremos que evitar aglomeraciones, pero sí se podrá hacer por relevos", indica el aita de Mikelontxon. Darse relevos para que entre muchas personas se den millones de pasos para que haya más recursos para investigar el cáncer infantil. Para participar en este reto será necesario inscribirse en la prueba y se podrá hacer a través de la página web del club Bihotz Aratz. El precio de la inscripción será de dos euros y quien así lo desee podrá apadrinar un kilómetro del reto por el precio de 20 euros. Todo ello será un pequeño granito de arena para ayudar a los niños con cáncer y a sus familias.