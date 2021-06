Portugalete cortará calles para ganar espacio para las terrazas en la Guía

Mañana, como cada 1 de julio, debía ser un día muy especial en Portugalete con motivo de la celebración de la festividad de Virgen de la Guía. Solía ser una jornada en la que el Casco Viejo jarrillero se convertía en un hervidero de personas que, vestidas de blanco, se entregaban a una fiesta tan única como intensa. Los tiempos actuales desaconsejan totalmente la celebración de festejos, la generación de aglomeraciones y, por ello, el de mañana jueves será un día de Virgen de la Guía muy distinto a lo habitual y bastante semejante al del año pasado, cuando la realidad de dicha jornada se limitó a tomar algo y comer en cuadrilla o familia en las terrazas de los locales hosteleros que decidieron levantar la persiana dicha jornada.

Ahora, la situación pandémica es ligeramente mejor gracias al inicio del proceso de vacunación, pero la situación tampoco invita a generar aglomeraciones. "En la situación en la que estamos no vamos a poder celebrar la fiesta tal y como la hemos vivido siempre. No se va a organizar ningún tipo de acto, no vamos a poder vivir ninguna de las actividades que tanto nos gustan", señaló Mikel Torres, alcalde de Portugalete. Así, la jornada de mañana será una Guía sin txupinazo, ni procesión ni la bajada que, tradicionalmente llena la calle Coscojales y que supone el momento cumbre de una jornada que, posiblemente, sea la más importante en el calendario portugalujo. Pese a todo, sabedores de que es un día en el que habrá reuniones familiares y de amigos en la villa, desde la institución local jarrillera se tomarán medidas de seguridad especial como, por ejemplo, el corte de calles como General Castaños, Gregorio Uzquiano, Gipuzkoa y Correos para que los hosteleros puedan tener más espacio para poner terraza y, así, poder respetar mejor la distancia interpersonal. Estas terrazas de hostelería estarán en la vía pública, como máximo, hasta las 0.00 horas, dos horas antes del horario de cierre decretado por las medidas publicadas por el LABI. Con esta iniciativa se pretende que la ciudadanía vuelva antes a casa y evitar así contagios en la medida de lo posible.

En este sentido, la Policía Local establecerá un dispositivo de seguridad especial y, a lo largo de las últimas fechas tanto la institución local como los hosteleros de la villa han acordado un protocolo de actuación que sirva para garantizar la seguridad sanitaria en las terrazas de los locales.

Actos simbólicos



De este modo, la programación para Virgen de la Guía confeccionada por Berriztasuna Taldea se limitará a actos simbólicos como un festival de pelota, una kalejira a mediodía a cargo de Portugaleteko Txistu Zaleak y, ya a la tarde, a las 19.00 horas, un concierto de la Banda de Música junto a los dantzaris de Berriztasuna Dantza Taldea.

Por su parte, se invita a la ciudadanía a cantar juntos en el sentimiento, pero bien separados en el espacio, estén donde estén, el canto a la Virgen de la Guía que tendrá lugar a las 15.00 horas, que encabezará Barbis Taldea y que se podrá sintonizar en Portu FM. Asimismo, el sábado a la mañana se concluirá el festival de pelota y el domingo a las 13.00 horas concluirá la programación con el concierto que dará en San Roque Tio Teronen Semeak.