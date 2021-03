Maristas San Miguel de Zalla suma un nuevo grado

El programa lectivo del centro educativo Maristas San Miguel de Zalla crecerá el próximo curso 2021-2022 con un Grado Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica que capacitará profesionales con el objetivo de construir hogares más sostenibles.

"Ahora mismo lo impartimos en oferta parcial por la tarde, pero en oferta total empezará en septiembre", precisa la directora, Alazne Azaceta. Dentro de los Grados Medios ya se ofrecen "instalaciones de producción de calor, frío y climatización" que se imparten "de forma externa y con la posibilidad de sacar un doble grado" al compartir el primero de los dos cursos de que se compone "con sus prácticas y todo incluido".

Las personas que se matriculen en esta especialidad podrán configurar instalaciones solares térmicas y gestionar su montaje y mantenimiento, determinar el rendimiento energético de las instalaciones térmicas y de iluminación en edificios, elaborar propuestas de mejora de la eficiencia de instalaciones térmicas y de iluminación incorporando sistemas de ahorro energético o aplicar procedimientos y programas para realizar la calificación y certificación energética de edificios.

La Formación Profesional en Maristas San Miguel consta de enseñanzas de electricidad en dos cursos escolares; en Formación Profesional, formación para el empleo en colaboración con Lanbide, Hobetuz o la Diputación Foral de Bizkaia abarcando áreas como "metal, también energía, reparación o bicicletas". Además, se imparte restauración en las instalaciones en Longar de Zallalan, el centro de promoción económica, empleo y formación. Al margen de la formación para el empleo, el itinerario educativo abarca desde la guardería hasta Secundaria con aproximadamente "630 alumnos". Existe la opción de cursar Bachiller en Maristas El Salvador de Bilbao.

Hace un año el coronavirus trastocó la rutina también en Maristas San Miguel de Zalla. A nivel general, la pandemia "sí que ha repercutido en las prácticas". A nivel particular, "no", afirma la directora. El Gobierno vasco "no quiere que ocurra como en 2020, que hubo centros que cerraron un proyecto y no realizaron prácticas en las empresas; nosotros hemos conseguido las empresas y van a poder ir a cumplir las horas completas.