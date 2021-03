Las cámaras de un rodaje de cine se encienden en las calles de Lanestosa

Luces, cámara y€ ¡acción! Gordexola, Balmaseda, Alonsotegi, Karrantza o Galdames han servido de telón de fondo a historias audiovisuales y Lanestosa toma el testigo. La villa encartada ha albergado el rodaje de El himno mundial, un largometraje cuyos artífices catalogan de "comedia dramática y aventura de género" que acompaña "a un joven doctor por el continente ficticio de Finisterre en busca de un paciente desaparecido". El fin último consiste en "erradicar una enfermedad", –cómo nos suena eso–, ya que la cura podría residir en ese "paciente misterioso" y reportar al médico reconocimiento y estatus.

En primera instancia, "esta es la historia de cómo el doctor aprende que la fortuna no es su objetivo, sino dejarse la vida por salvar la de otros día tras día, pues esa es su pasión". El relato basado en una novela del propio Alex Welder Díaz –también director, guionista y productor del film– lanzada a finales de 2020 "expone cómo los héroes reales no llevan capa. Aunque lo escribió en 2018, el argumento cobra relevancia por el coronavirus con un mensaje que puede ser más necesario que nunca".

Los acontecimientos han colocado en primera línea de la actualidad el relato que llegará a las pantallas producto de la cofinanciación a cargo del propio Alex Welder Diaz y Carmen Chacartegui –ayudante de dirección y productora–. Un equipo compuesto por "gente de Bilbao, Galdakao, Durango, Gasteiz y Donostia" forma parte de esta producción que "a su vez es un remake de una webserie de 2017 de bajo presupuesto realizada por el mismo equipo". Nació como "un pequeño proyecto que adaptaba una pequeña parte de la historia de la novela y recogió varios premios por su guion y el creativo uso de los recursos que el equipo podía conseguir con un presupuesto muy bajo para crear un gran universo ficticio". Esta versión que llaman "piloto" logró el aplauso "con varias selecciones directas en el festival Bilbao Seriesland y ha sido premiada como Mejor Serie Internacional en Miami Web Fest (Estados Unidos), Mejor Drama en Seoul Web Fest (Corea del Sur) o Mejor Diseño de Vestuario en Apulia Web Fest (Italia), entre otros". También "ha resultado elegida por Realist Web Fest para acudir a Rusia como representante de las series web locales y ha recibido otras nominaciones en festivales internacionales especializados". Por eso sus promotores se atrevieron a dar un paso más con la adaptación de la película abarcando los acontecimientos de la primera parte de la novela.

Los habitantes de Lanestosa, "una de las localidades más bonitas de Euskadi", brindaron un trato que "se puede comparar con poco: desde los vecinos que nos dieron la bienvenida hasta el personal del Ayuntamiento que nos ayudó con el papeleo, ha sido de un mimo para recordar toda la vida", así que avanzan que "ya les adelanté cuando estuvimos que grabaremos ahí de nuevo, eso sin duda". Pero "la próxima vez que vayamos, cuando la situación lo permita, será para pasear tranquilamente por sus preciosas calles".

Revelar detalles sobre la acción que transcurre en la villa, "sería un gran spoiler por la importancia de los sucesos". Sí cuentan que el rodaje "ocupó una noche desde las 22.00 hasta las 7.30 horas, con una helada que pelaba". Hannah Corcuera, "miembro del equipo, se pasó toda la noche tapando a la gente entre toma y toma", con "mención especial para el Bar Rosi, que nos ayudó con las tomas eléctricas toda la noche, lo que nos permitió poder trabajar sin baterías o generadores portátiles y quitó muchísimo estrés al rodaje". No se precisaron figurantes, "las escenas se desarrollan en la película, también a altas horas de la noche". Grabaron en Enkarterri Ioritz Benito –Generación Anti Todo, In Albis...–, Izaskun Zubillaga –17 mujeres, Backstage...–, Marcos Crespo –debuta en El Himno Mundial–, Iñaki Quintana –Baile en el sindicato, Go!azen...–, Charly Urbina –Vaya Semanita, El Guardián Invisible...–, Oibar Rodríguez –Instagramer @Oibaina, reportera infantil de TV–, y Oihane Abete –debuta en El Himno Mundial–. Aunque no estaban en este rodaje, "la película cuenta con otros rostros conocidos como Diego Pérez –Vaya Semanita...– o Arturo Pulido –conocido actor de LARPS–, entre otros".