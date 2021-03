ELA impugnará la relación de puestos de trabajo en Balmaseda

La reestructuración del organigrama de Balmaseda, que, según denuncian las personas afectadas, implicará la desaparición de nueve puestos, ha superado su segundo y definitivo trámite en el pleno municipal al ser aprobada por el equipo de gobierno de la Candidatura Local Independiente y EH Bildu y el rechazo en bloque de la oposición: PNV y PSE. La sesión transcurrió en un tenso ambiente entre protestas tanto dentro de la sala como en la calle. Y es que, dadas las restricciones de aforo imperantes por el coronavirus, no todos los trabajadores pudieron acceder al edificio consistorial el mismo día en que la plantilla había convocado una huelga secundada, dicen, por el 76% de sus representantes. El sindicato ELA impugnará la nueva relación de puestos de trabajo, RPT, lamentando que solo se hayan estimado parcialmente tres de las 42 alegaciones presentadas.

"Habéis tomado la decisión más injusta en treinta años, que no ha contado con el consenso de nadie", reprochó Jokin Salaberri, uno de los empleados. Intentó tomar la palabra antes de la votación y se le conminó a intervenir tras el turno de ruegos y preguntas, cuando instó al equipo de gobierno a "dar una oportunidad a la palabra". "Os habéis aprovechado de vuestra mayoría absoluta, tuvimos que pedir el borrador por escrito". La plantilla había trasladado in extremis la propuesta de postergar ese punto del orden del día para el siguiente pleno y "abrir dos reuniones públicas con el fin de contestar a las alegaciones y que se nos explique la hoja de ruta". Sin embargo, "hemos recibido otra patada en la cara".

"Entiendo la preocupación de los trabajadores, entiendo su situación, pero he defendido los intereses de Balmaseda, desde la convicción de que estamos haciendo lo mejor para la villa. Y lo he hecho desde la honestidad. Me hago responsable de la decisión. En ningún momento hemos buscado la conflictividad. Hemos ido a negociar, hemos negociado y desde el principio hemos realizado modificaciones y cambios, aunque quizás no todos los que esperaban los sindicatos", respondió el alcalde, Aitor Larrinaga. La CLI y EH Bildu defienden que el organigrama al que se ha dado luz verde contribuirá a regularizar la plantilla, optimizar recursos y adaptar las áreas de trabajo a las actuales necesidades.

rechazo de PNV y PSE



El PNV concuerda en que "la redefinición de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Balmaseda "era necesaria" y de hecho "ya se venía trabajando sobre ella en la anterior legislatura" –antes de que los independientes ganaran las elecciones–. No obstante, discrepan en que "no era necesaria esta RPT, cuyo proceso ha llevado a cabo el equipo de gobierno de espaldas tanto del PNV como del PSE", según expresó el edil jeltzale José Miguel Aranzabal. Todo se ha desarrollado "de una turbulenta y oscura en las negociaciones, si tenemos en cuenta que ELA no ha participado y el sindicato LAB manifiesta abiertamente que se ha sentido engañado". Entrando al contenido, el PNV incidió en que "supone la desaparición de varios puestos, en áreas tan importantes como igualdad, inmigración y educación, biblioteca o museo, o en la seguridad en el ámbito deportivo o de ocio, ya que desaparece uno de los socorristas de las piscinas municipales". Además, "algunos de los puestos que se están desempeñando no están recogidos y por tanto no van a salir a oferta pública de empleo, por no hablar de que muchos puestos no van a poder ser defendidos por balmasedanos y balmasedanas que actualmente trabajan en el Ayuntamiento". La formación jeltzale no comparte que en el presupuesto se contemple "un gasto de 120.000 euros, el 1,7% del total, para la aplicación de esta RPT, con 50.000 euros para pleitos". Junto a complementos reconocidos y posibles indemnizaciones, el equipo de gobierno engloba en esta partida defensa jurídica del anterior alcalde o reclamaciones de trabajadores en legislaturas precedentes.

El representante socialista, Isatxu Fernández, denunció las "actuaciones unilaterales" de la Candidatura Local Independiente y EH Bildu y demandó "un calendario de actuación con la posibilidad de que las personas aludidas puedan presentarse a los puestos que han venido ocupando".