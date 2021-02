Amaia del Campo, alcaldesa de Barakaldo: "Salir de la zona roja implica recuperar actividad, pero no podemos relajarnos"

Se ha hecho esperar y hasta ha tenido un poco de suspense, pero Barakaldo bajó el jueves de los 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, hasta dejar su tasa de incidencia actual en 483,84 casos por cada 100.000 habitantes, circunstancia que le hace salir de la zona roja y aminorar las restricciones. La localidad fabril ha permanecido dos semanas con tasas de incidencia superiores a los 500 casos y la primera edil barakaldarra, Amaia del Campo, advierte de que, pese al ligero descenso que está experimentando el virus en la ciudad en los últimos días, "ahora más que nunca tenemos que ser extremadamente precavidos y cumplir los protocolos de seguridad que todos conocemos".

Barakaldo ha salido de la zona roja tras pasar dos semanas por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Imagino que estará satisfecha de que la ciudad deje atrás parte de las restricciones.

-Es una buena noticia, el descenso de casos implica ir dejando atrás el pico de esta ola y por lo tanto ir recuperando actividad, pero no podemos relajarnos, hay que seguir siendo responsables y respetuosos con las medidas sanitarias.

Estas dos últimas semanas han sido especialmente duras en el municipio. ¿Cuál ha sido para usted el aspecto más difícil de estos días?

-Sin duda, lo más difícil de estos días ha sido la preocupación por ver cómo se descontrolaban los casos e iban subiendo las cifras. La pandemia está afectando de manera muy dura a muchas familias y negocios y es necesario que recuperemos la estabilidad cuanto antes.

El miércoles curiosamente, no salieron de la zona roja por una sola centésima, clavaron los 500 puntos. Se ha hecho esperar la vuelta a una zona ligeramente más tranquila a nivel sanitario.

-Las últimas semanas hemos estado muy pendientes de los datos que ofrece Osakidetza. Siempre lo hemos estado pero ahora más aún. Lo cierto es que esperábamos haber salido el miércoles, pero hemos tenido que esperar hasta ayer para recuperar actividades como el deporte escolar. Hemos estado dos semanas en zona roja y todos queríamos salir cuanto antes de esta situación.

Pese a haber permanecido en zona roja hasta ahora, los establecimientos hosteleros de Barakaldo pudieron abrir desde el miércoles por el dictamen del TSJPV que retiraba la orden del Gobierno vasco del cierre de la hostelería en los municipios con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué opinión le merece el fallo del TSJPV?

-No entro a valorar los fallos judiciales, solo espero que la situación sanitaria no empeore a raíz de la decisión judicial porque son muchos los esfuerzos que los vecinos y vecinas, hosteleros y hosteleras estamos haciendo para que ahora desandemos el difícil camino recorrido. Por eso, ahora más que nunca tenemos que ser extremadamente precavidos y cumplir los protocolos de seguridad que todos conocemos y que son aplicables tanto en la terraza de un bar como en el ámbito de la familia y las amistades. No podemos relajarnos porque el virus cuando puede ataca y muchas veces es implacable.

El salir de la zona roja hace que Barakaldo rebaje su nivel de restricciones y, por ejemplo, se pueda volver a practicar deporte escolar en la ciudad tal y como usted mencionaba antes.

-Eso es. Esta semana veíamos que los datos apuntaban a que volveríamos a recuperar estas actividades y desde Barakaldo Kirolak se han estado preparando los servicios y las instalaciones deportivas para que pudiesen abrir en el momento en el que abandonásemos la línea roja. Hoy recuperaremos la actividad en este sentido. Ayer mismo nos dirigimos a los clubes para informarles de que pueden contar con las instalaciones municipales.

¿Qué le diría a los barakaldarras de cara a las próximas importantes semanas que se avecinan para combatir al virus?

-Estamos viendo que el virus no da tregua, por lo que es necesario que no bajemos la guardia. Debemos respetar las medidas concienzudamente para no dejar que gane terreno. Usemos siempre la mascarilla, respetemos las limitaciones de personas por grupo y acudamos cuanto antes al médico en caso de presentar síntomas. La responsabilidad y la prudencia son las mejores vacunas. Y sobre todo, quiero aprovechar para recordar que este año no podemos celebrar el Carnaval como estábamos acostumbrados a hacerlo. Por eso hemos programado una oferta alternativa on line que puede verse desde hoy en la página web https://www.inauteriak.barakaldo.eus/carnavales-de-barakaldo-2021/).