Barakaldo apoya la formación de cerca de 200 jóvenes con unas ayudas

La formación es un aspecto muy importante para ser competitivo en el actual mercado laboral, pero lo es más si cabe para aquellas personas que dan sus primeros pasos en sus carreras profesionales. Por ello, el Ayuntamiento de Barakaldo ha puesto en marcha una nueva edición de sus ayudas a la formación, unas subvenciones que cuentan con un presupuesto de 90.000 euros y con las que la institución local cubrirá parte de la inversión que han hecho en formarse un total de 187 jóvenes de la localidad. "Este año hemos querido realizar la apuesta de mantener estas ayudas, ya que con la pandemia estamos convencidos de que estas ayudas serán un gran apoyo a las y los jóvenes, sufragando una parte importante de lo que hayan invertido en formarse para la consecución de un puesto de trabajo", señaló Nerea Cantero, edil de Educación del Ayuntamiento de Barakaldo. Las personas que podían optar a una de estas ayudas debían de tener entre 18 y 35 años y poder acreditar gastos en cursos de formación y/o en adquisición de materiales informáticos que facilitasen su formación.

En total, hasta el Consistorio barakaldarra llegaron 287 solicitudes de ayudas de las que, finalmente, 187 han sido resueltas de forma favorable por los técnicos municipales. Así las cosas, desde la institución local se denegaron un centenar de solicitudes, ya que estas no cumplían algunos de los requisitos que debían cumplir los solicitantes. En este aspecto, el incumplimiento más habitual en esta edición de las ayudas de fomento a la formación es el superar los ingresos máximos anuales para poder optar a esta prestación. Este fue el motivo por el que no se resolvieron de forma favorable 76 solicitudes, tres de cada cuatro de las que fueron rechazadas. Por su parte, once expedientes de solicitud fueron rechazados por haber presentado gastos académicos que no se correspondían al periodo que cubría esta línea de ayudas, mientras que seis solicitudes fueron rechazadas al no haberse subsanado los errores de forma que el Ayuntamiento comunicó a los solicitantes. Asimismo, otros cuatro expedientes fueron rechazados porque los solicitantes no tenían entre 18 y 35 años, rango de edad para el que están diseñadas estas ayudas municipales. Por último, hubo tres solicitudes que no fueron admitidas a trámite ya que los estudios no se habían cursado en centros oficiales.

Las otras 187 solicitudes recibidas que cumplían los requisitos sí han recibido la ayuda económica. Con estas prestaciones, desde la institución local se pretende cubrir entre el 30 y el 50% del gasto que los solicitantes hayan acreditado en cursos formativos. Dentro de esta categoría entran cursos de aprendizaje de idiomas, máster y ciclos formativos entre otros. Por otro lado, con estas ayudas municipales también se pretende cubrir un 30% de los gastos que los solicitantes hayan tenido que incurrir para adquirir materiales informáticos que sean de ayuda para poder seguir mejorando su formación. De este modo, Barakaldo da un pequeño impulso a que la juventud siga formándose y mejorando su competitividad.

en corto

NUEVO IMPULSO AL EUSKERA

Dos proyectos. El Ayuntamiento de Barakaldo ha puesto en marcha sendos proyectos para impulsar el conocimiento y el uso del euskera entre la juventud de la localidad. El primero de ellos, Euskaraz Murgildu, está dirigido a alumnado de quinto y sexto de Primaria, mientras que la segunda acción, Gazte Berritsuak, está destinada a estudiantes de primero y segundo de ESO. Estas iniciativas se desarrollarán en 16 centros educativos y, con ellas, se pretende que el alumnado de un paso adelante en su dominio del euskera, una materia cuyo nivel se ha visto resentido por la pandemia. Y es que, pese a que la mayoría del alumnado estudia en los modelos B y D, el euskera no es su lengua materna y con la reducción de los contactos sociales también se ha reducido su uso.