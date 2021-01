La danza, el teatro y la música llenarán de vida el SKA de Santurtzi

2021 aspira a ser el año en el que la cultura vuelva por sus fueros, en el que los escenarios se llenen de luz, arte y vida y en el que el público pueda acudir, cada vez en mayor número, a los espectáculos que se programen. De momento, sigue habiendo notables restricciones para los eventos culturales, pero, pese a todo, Serantes Kultur Aretoa ha programado para el próximo trimestre una ambiciosa cartelera que está conformada por doce actuaciones que serán la muestra de que la danza, el teatro y la música se pueden ofrecer con totales garantías de seguridad sanitaria frente a la pandemia. Así las cosas, por las tablas del teatro santurtziarra pasarán artistas de la talla de Juan Diego Botto, Sergio Peris-Mencheta, Kutxi Romero y Ane Gabarain, entre otros.

Como ya es un clásico en las programaciones de Serantes Kultur Aretoa, se ha apostado por una cartelera de estilos muy diversos en la que se busca que el público acuda en familia a disfrutar del arte. Así las cosas, la primera de las actuaciones tendrá lugar mañana mismo, cuando, a partir de las 12.30 horas tendrá lugar la obra de teatro infantil y familiar Kotondarrak. Por su parte, el próximo viernes a partir de las 19.00 horas será el turno de la obra teatral Don Quijote Somos Todos, un montaje dirigido por Carlos Martín que narra la lucha por subsistir de un pequeño pueblo de La Mancha de cuyo nombre nadie se acuerda. De este modo, esta obra teatral busca poner imagen y rostro a la problemática de muchos pueblos del interior de la península que luchan contra la paulatina despoblación. Asimismo, el próximo día 21 la música será la gran protagonista en el SKA con la escenificación del musical Kutsidazu Bidea Ixabel, cita que será una de los varios espectáculos que se han programado en euskera a lo largo del próximo trimestre en Santurtzi. Para cerrar la cartelera de enero, el próximo día 29 aterrizará en el SKA la obra teatral Todos Hieren y una Mata.

Por su parte, los primeros compases teatrales del mes de febrero en la localidad marinera correrán a cargo del elenco de la obra Ene Ba!. Este espectáculo en euskera protagonizado por Ane Gabarain, Mikel Laskurain y Alazne Etxabarria, entre otros, llegará a Serantes Kultur Aretoa el próximo 4 de febrero a partir de las 19.00 horas. Sin duda alguna, el fin de semana de más actividad en el teatro santurtziarra en este primer trimestre de 2021 será el del 26 al 28 de febrero. Así las cosas, el día 26 de febrero el espectáculo de danza urbana Around The World llenará de actividad y ritmo el SKA en lo que será el primer espectáculo del fin de semana. Las otras dos actividades se celebrarán los días 27 y 28 de febrero, cuando Kutxi Romero y Razkin ofrezcan sendos conciertos acústicos que, en sus dos pases, han colgado el cartel de No Hay Billetes con casi dos meses de antelación.

Asimismo, para abrir la agenda de espectáculos de marzo, el día 13 llegará a Santurtzi Juan Diego Botto con su obra teatral Una Noche sin Luna, una pieza creada e interpretada por el propio Botto y que está dirigida por Sergio Peris-Mencheta. El espectáculo busca conocer desde la óptica del siglo XXI la figura de Federico García Lorca, pero pretende ir más allá de ser una biografía lorquiana, ya que, también pretende conocer la realidad actual a través de la obra de Lorca. Por otra parte, el 18 de marzo será el turno de la obra Ez Dok Ero de Patxo Telleria, un espectáculo en euskera que muestra cómo una pareja de cómicos acaba dejando los escenarios para dar paso a las nuevas generaciones. Serantes Kultur Aretoa cerrará la programación de este primer trimestre de 2021 con danza, ya que el 26 de marzo llegará a Santurtzi la obra Erritu. Para adaptarse a las limitaciones de horarios impuestas para frenar la pandemia, los espectáculos familiares se celebrarán a las 12.30 horas, mientras que las obras teatrales comenzarán a las 19.00 horas. Por último, los conciertos de Kutxi Romero y Razkin darán comienzo a las 18.00 horas.