La poetisa sestaoarra Idoia Mielgo publica 'Tú en mis palabras', un poemario dedicado a su hermana

Hay personas que encuentran en el folio en blanco su espacio preferido para desnudar su corazón y poner palabras a sus sentimientos. La sestaoarra Idoia Mielgo es de esas personas que ha hallado en la escritura su vía de expresión más clara, rotunda y sincera, más concretamente, es entre estrofas y rimas donde Idoia lleva mucho tiempo mostrando sus sentimientos y su visión del mundo. Así, la poetisa sestaoarra comenzó hace algún tiempo a escribir poemas dedicados a una de sus hermanas. Esa fue la fórmula elegida para expresarle a su hermana todo el amor y la admiración que le profesa y, finalmente, esas muestras de cariño no solo las podrá ver y leer a quienes van dirigidas, sino que se podrán disfrutar en todo el mundo, ya que han dado lugar al poemario Tú en Mis Palabras, primera obra de este tipo que publica Mielgo. Cuando Idoia comenzó a escribir los primeros versos de este poemario ni se planteaba que acabase siendo publicado.

"Mi único propósito cuando escribí estos poemas era mostrarle todo mi apoyo a mi hermana porque está pasando una situación difícil. Decirle todo lo que le quiero de la forma que mejor sé expresar mis sentimientos, a través de los poemas. Mi idea era entregarle los poemas a ella y que los leyese y los disfrutase", reconoce esta mujer que encontró en la poesía su forma de expresión a los diez años. Desde entonces no ha parado de escribir, crear y contar historias, pero no había dado el salto de intentar publicar sus obras. "Cuando mi pareja leyó el poemario me dijo que había que intentar que se publicase. Tengo que reconocer que ha sido muy emocionante ver mi trabajo hecho libro, listo para que lo lean otras personas. Es una sensación muy extraña y bonita, por establecer un paralelismo es como cuando tienes un hijo, lo crías y pasado el tiempo hace las maletas para independizarse", señala Idoia.

De esta manera, lo que, en principio, iban a ser unos textos que iban a ser leídos por su círculo más próximo, se han convertido en unos versos y composiciones que ya han sido y serán leídos por el gran público. "Ya hay gente que se ha puesto en contacto conmigo y me han dicho que se sienten identificados con lo que cuento en el poemario o que se emociona con lo que leen. Emocionar a la gente y que esta se sienta identificada es algo precioso y eso es lo más gratificante de haber publicado Tú en mis Palabras", indica.

El hecho de publicar una obra y todo lo que conlleva el mundo editorial ha sido una experiencia nueva para la sestaoarra y, por lo que se puede ver, los primeros pasos en esta aventura han sido muy satisfactorios. "Me sorprendió, en primera instancia, que Olé Libros apostase por publicar mi obra y, después, el trato que me han dado ha sido excepcional", explica Idoia, quien tiene el gusto por la literatura en general y, más concretamente por la poesía, en los genes, ya que su madre es rapsoda. "Vivo en un entorno literario porque mi madre es rapsoda, mi pareja es escritor... Y eso es una fuente muy importante de inspiración y de aprendizaje para mí", reconoce Idoia.

Nueva obra, a medio plazo



Sin duda alguna, con la publicación de este poemario, Mielgo ha roto el hielo, ha dado el paso de mostrar sus obras al público y, si todo va bien, la historia editorial de la sestaoarra podría continuar a medio plazo. "Sinceramente, en un principio no pensaba publicar más obras, pero he de reconocer que me está picando el gusanillo. Es un reto conmigo misma y es posible que a medio plazo se publique una obra de prosa poética que ya tengo hecha. El tiempo lo dirá", explica la poetisa.

Y es que su caudal de creatividad y su ritmo de composición es constante. "Para mí escribir es mi terapia, mi forma de canalizar y expresar las emociones. Necesito escribir y por eso no paro de hacerlo", añade. Ahora, una de sus formas de canalizar emociones, de explicar a su hermana todo el amor que le profesa ha adquirido forma de libro porque, por encima de todo, Tú en mis Palabras es un conjunto de poemas de amor fraternal.

