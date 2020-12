El adiós de la alcaldesa abre una "incierta" etapa en Sopuerta

Con lágrimas en los ojos y entre los aplausos de todos los miembros de la corporación, Irantzu Ibarrondo se despidió el martes de la Alcaldía año y medio después de ser investida para un primer mandato. La marcha de la primera mujer en liderar el Ayuntamiento, y en la primera ocasión en la que el PNV ganaba las elecciones, deja el timón en el aire por lo ajustado del equilibrio de fuerzas: la formación jeltzale cuenta con cuatro ediles, empatada con EH Bildu, mientras que la Agrupación Electoral Independiente, suma tres. Fuentes de la AEI confirman que a ellos, que tienen la llave de la gobernabilidad, ya se han dirigido representantes de los otros dos partidos para entablar conversaciones.

La última sesión con Irantzu Ibarrondo al frente, con mascarillas y distancia de seguridad en el salón, resultó muy distinta de la primera. La ya exalcaldesa quiso manifestar que la renuncia obedece a "motivos personales", antes de agradecer "a todas las personas que me han acompañado en este camino", tanto del equipo conformado primero como candidatura y después en el Consistorio como la oposición, "con la que compartimos el mismo fin de trabajar en favor de Sopuerta". Tuvo un recuerdo "a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento" por la colaboración prestada en este tiempo y "a quienes me han inspirado para ser una alcaldesa humilde, cercana y comprometida". También "al PNV, a la Junta Municipal, a la ejecutiva territorial por arroparme y, por supuesto, a cada votante que confió en nuestro proyecto". No quiso terminar su intervención sin dedicar una mención muy especial "a mi familia, que ha aceptado que les robara muchos momentos que les correspondían" por su compromiso político. Respecto al futuro, "deposito la responsabilidad en manos de mis compañeros y seguiré cerca de mi gente y mi partido".

"Sin duda, ha sido un honor acompañar a la primera mujer alcaldesa de Sopuerta a un reto tan emocionante como complejo", agradeció el portavoz jeltzale, Unai Antón, con la resignación de que "no podemos hacer otra cosa que aceptar su decisión y apoyarla en todo lo que esté en nuestra mano, con la seguridad de que continuará a nuestro lado desde la organización municipal de EAJ en la localidad".

Por el momento, la salida de Irantzu Ibarrondo ha obligado a reestructurar el grupo jeltzale. Un equipo "recompuesto y con experiencia" al que se incorpora Estíbaliz Goitia tras la renuncia de los cinco compañeros que le precedían. Se ha activado "una propuesta global de continuación a la gobernabilidad que apunta hacia ella como la persona que mejor complementa el equipo que se queda". Lo que no han desvelado es el nombre del candidato o candidata al cargo.

Negociaciones

Ahora comienza una etapa de negociaciones para la segunda sesión para designar alcalde o alcaldesa en dos años. Sabedor de la "complicada e incierta situación que se presenta" con la vacante en la Alcaldía, el PNV ha definido un plan de acción consistente en "el acercamiento de posturas con el resto de formaciones, con el único propósito de cumplir con nuestros compromisos y con Sopuerta". Si no se alcanzara un entendimiento "serio y razonable que nos permita seguir gobernando para este pueblo, respetaremos los pactos del resto de formaciones y asumiremos el rol que nos toque".

EH Bildu ha convocado una reunión el viernes a las 18.00 horas en la sala Longitas –con distanciamiento y medidas higiénicas– para debatir su postura con las bases. "Nos presentamos a las elecciones con vocación de ganar con un programa que puede mejorar nuestro pueblo sobre la participación ciudadana, información, colaboración y dedicación. Se abre una ventana a un cambio", expresan en un comunicado.

El portavoz abertzale en el Ayuntamiento, Agustín Cuadrado, hizo suyas en el pleno las palabras del representante de la AEI Jesús Mena a la alcaldesa saliente: "Agradecer la dedicación y la valentía, tanto de presentarte como de dimitir. Te deseamos mucha suerte en el capítulo personal".