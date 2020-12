Identifican a un concejal de Podemos en Portugalete por saltarse el toque de queda

El pasado martes, pasadas las 23.00 horas, la Policía Local de Portugalete detectó entre las calles Simón Bolívar y general Castaños de la villa jarrillera a dos personas con bolsas. Según indican fuentes a las que ha tenido acceso DEIA, esas dos personas, al ver a la patrulla de la Policía Local, habrían huido aunque finalmente, los agentes lograron identificar a una de ellas. El vecino al que identificaron por saltarse el toque de queda es el edil de Podemos en el Ayuntamiento de Portugalete, Jon Medrano, quien sí reconoce que se saltó el toque de queda, pero quien niega rotundamente que huyera al ver a los agentes.

Según la versión que sostiene el edil, quien cumple su segunda legislatura en el Ayuntamiento de Portugalete, los agentes le descubrieron justo cuando se disponía a tirar la basura, fuera del horario permitido, en las inmediaciones de su domicilio. "Bajé a tirar la basura y sí, reconozco que lo hice fuera de hora porque me despisté. Pero bajaba a tirar la basura junto a un vecino y, nada más ver la patrulla de la Policía Local en la zona, decidí deshacer mis pasos y volver hacia casa", indicó Medrano. Según su propia versión, en el momento en el que fue descubierto por los agentes en la calle fuera del horario permitido se encontraba "a menos de 100 metros de mi casa". Por eso, en el momento en el que vio a la patrulla decidió volver hacia su portal. "En primera instancia decidí volver hacia mi portal y ya, cuando vi que, efectivamente, la Policía venía a identificarme, cuando veo a un agente que venía corriendo, me paro inmediatamente. No es cierto que intentara huir ni mucho menos", apuntó Medrano.

Sin embargo, el atestado policial sí recoge que ambas personas, Medrano y a su acompañante al que los agentes de la Policía Local no lograron identificar, corrieran cuando fueron detectados. De hecho, la patrulla, al parecer, habría avisado a la Ertzaintza pensando que esas dos personas hubieran podido cometer otro tipo de acto. En este aspecto, tal y como señaló Medrano, tiene pensado recurrir. "Eso es algo que voy a recurrir porque en ningún caso hay desobediencia a la autoridad por mi parte. Es cierto que al ver a la Policía acelero el paso, no llegaría a decir ni siquiera que eso sea correr, acelero el paso hacia mi portal pero en cuanto veo que van a identificarme, me detengo". En este sentido, el edil también se mostró molesto con algunas de las informaciones que circularon en las primeras horas de la mañana de ayer que insinuaban que el edil pudiera estar consumiendo alcohol en la vía pública, un extremo que tal y como ha podido saber DEIA no se recoge en la intervención policial. "Bajé a tirar la basura, nada más. Qué otra cosa voy a estar haciendo a esas horas de la noche cuando, para empezar, a la mañana siguiente tenía que madrugar para trabajar. Eso es algo que no haría en una situación normal y mucho menos en la actual situación que estamos viviendo", argumentó Medrano.

Cargo a disposición de las bases

Sin duda alguna, todos estos hechos tienen una mayor relevancia y eco social al ser Medrano edil del Consistorio de Portugalete. Por todo ello, tal y como confirmó el propio Medrano a DEIA, siguiendo con el protocolo de actuación interna a seguir en su formación política ante este tipo de situaciones, Jon Medrano pondrá en breve su cargo a disposición de las bases del partido en la localidad. De este modo, será el círculo de Podemos en la villa jarrillera quien decida si Medrano continúa en el cargo o si, por el contrario, es relevado. "Yo pondré el cargo a disposición de nuestro círculo en Portugalete y serán ellos los que decidan si debo seguir siendo concejal en el Ayuntamiento de Portugalete o no", reconoció el edil. Así, en breves fechas se sabrá si el saltarse el toque de queda tendrá para Medrano, además de la consiguiente multa, un precio a nivel político, renunciar a su acta como concejal, ese mismo puesto al que accedió en junio de 2015 y en el que acaba de cumplir cinco años y medio tras haber vuelto a salir elegido en las últimas elecciones municipales a las que concurrió como cabeza de lista de Podemos en la noble villa.

"Bajé a tirar la basura y reconozco que lo hice fuera de la hora permitida porque me despisté"