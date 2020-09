El alcalde de Güeñes deja el Ayuntamiento por el Gobierno vasco

Imanol Zuluaga no concluirá su segunda legislatura en la Alcaldía de Güeñes. El todavía regidor se despidió ayer de la ciudadanía con una carta en la que comunica que ha sido nombrado por el Gobierno vasco director del gabinete del departamento de Salud. Está por fijar la fecha del pleno en que se concrete el traspaso de poderes y también se desconoce quién asumirá la makila.

Su nuevo cargo "resulta incompatible con la dedicación y remuneración del alcalde, razones por las que he renunciado a ambas y en unos días, cuando culminen los trámites de elección de un nuevo alcalde o alcaldesa, también renunciaré a ese puesto". Zuluaga se incorpora al equipo de la nueva consejera de Salud, Gotzone Sagardui. "Coincidí con ella antes de que el Partido Nacionalista Vasco me encomendará, hace cinco años, encabezar la candidatura que me ha llevado a ostentar la Alcaldía de Güeñes en este tiempo, cuando era director d e gabinete y comunicación del entonces departamento de Políticas Sociales, Empleo, Trabajo y Vivienda". Ahora cuenta conmigo para desempeñar las mismas funciones", indica.

La situación de emergencia en plena pandemia de coronavirus requiere que la nueva consejera de Salud necesite "todo el apoyo que solicita", argumenta sobre la perplejidad que pueda haber causado la noticia del relevo "fuera de su periodo natural de inicio y fin de legislatura". La transición "implica cambios inesperados y alguna dificultad para el personal y el conjunto de la corporación, pero tanto mi partido como yo entendemos que es un momento difícil para todas las instituciones".

El aún alcalde confiesa a los vecinos que le hubiera gustado ceder el testigo "en mejores circunstancias". Pese a su próxima salida, "el proyecto no se detiene", sino que "sigue adelante porque siempre ha sido un trabajo coral". Aunque la figura del primer edil "es la más visible, sin el resto de personas que conforman el equipo de gobierno nada es posible".

Nacido en Sodupe en 1964, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, con una trayectoria profesional que se inició en 1983 en Herri Irratia y le condujo también al mencionado departamento vasco de Políticas Sociales, Empleo, Trabajo Vivienda entre los años 2012 y 2015 o la asesoría general y asesoría de comunicación en los departamentos de Acción Social, Obras Públicas y Transportes, Presidencia y Relaciones Municipales y Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia entre los años 1999 y 2012.

Su sucesor o sucesora afrontará el reto de materializar los retos planteados en el programa jeltzale que obtuvo la confianza ciudadana en mayo de 2019: la mejora en la accesibilidad, instalación de cubiertas en los parques infantiles de todos los núcleos urbanos o inauguración del innovador centro en diseño de mobiliario y moda en el barrio de Lasier. Otras cuestiones candentes son las emisiones de la planta de biomasa de Glefaran y la huelga del personal de limpieza y jardinería, que alcanza ya más de dos meses. En la primera etapa de su mandato dio un impulso a la apertura de un consultorio médico con más capacidad y del esperado instituto de Sodupe, que liberó espacio en el colegio Eretza Berri para acondicionar una haurreskola.

Proceso interno



Desde el Consistorio se remiten a las palabras de despedida del alcalde y no desvelan más detalles, como la identidad del futuro primer o primera edil que pilote el segundo tramo de la legislatura. Solo apuntan que el PNV se encuentra inmerso en un proceso interno para analizar la situación ante el relevo. De la misma manera, aún no se ha fijado una fecha para el pleno en el que se concretará el cambio al timón del municipio de Güeñes.