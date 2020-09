El teatro toma las calles de Barakaldo

Desde el próximo lunes y hasta el día 20 de este mes se celebrará una nueva edición del festival Rataplán

EL teatro de calle es una fórmula ideal para llenar los rincones de una ciudad de color, acción e imaginación, más si cabe en tiempos como los actuales. A lo largo de toda la próxima semana, la plaza de las Esculturas se llenará de magia y creatividad con motivo de la celebración de una nueva edición del festival de teatro de calle Rataplán. En total, desde el próximo lunes y hasta el día 20 se podrá disfrutar de ocho espectáculos que pondrán a pie de calle la espontaneidad y la autenticidad del teatro. Este festival suele llevarse a cabo durante los Karmenak , pero el pasado mes de julio tuvo que ser aplazado con motivo de la pandemia. "Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por la cultura y ya tenemos todo listo para poder disfrutar durante una semana del mejor teatro de calle. Por lo que quiero animar a la ciudadanía a acercarse hasta la plaza de las Esculturas, recoger la invitación y disfrutar de una actividad segura en plena calle", señaló Jonathan Martín edil de Juventud del Ayuntamiento de Barakaldo.

'Amigo, on the Beach' estará el viernes 18. Foto: Amico Teatro

Los encargados de abrir el festival serán los miembros de la compañía Hutsun+ Ortzi con su espectáculo Urbasa. Al día siguiente, llegará el turno de la compañía Rojo Telón Cía, que presentará al público que se congregue en la plaza de las Esculturas su obra Nudo, mientras que al día siguiente será Gag Street Boys quien presente su espectáculo Yes, We Art!. El espectáculo que se ofrecerá el jueves día 17 tendrá acento andaluz, ya que la compañía malagueña Rolabola presentará su obra Rock Circ. Por su parte, el viernes 18 habrá sesión doble, ya que a las 19.30 horas se ha programado la obra Amigo, on the Beach de la compañía Amico Teatro/Danza. Una vez haya acabado este espectáculo, concretamente a las 23.00 horas, la segunda dosis de teatro de calle del día correrá a cargo de la compañía Inda Pereda que presentará su espectáculo Rubbert. Por su parte, el sábado 19 se volverá al formato de una sesión por día y, en ese caso, los encargados de actuar en la plaza de las Esculturas serán los integrantes de la compañía Vaivén Circo, quienes presentarán su espectáculo Sesencial. Por último, los encargados de poner el broche final a este festival serán los componentes de la compañía Hika Teatroa, quienes representarán su obra Tonbola. Todos los espectáculos darán comienzo a las 19.30 horas salvo el segundo de la programación del viernes que comenzará a las 23.00 horas.

Aforo de 200 espectadores



La situación sanitaria actual hace que desde la organización del festival haya que tomar medidas de seguridad excepcionales. Es por ello que el aforo máximo de cada una de las funciones será de 200 espectadores. Para poder acudir a estas sesiones será necesario recoger previamente una invitación para cada uno de los espectáculos. El plazo de recogida de estas invitaciones comenzó ayer y, con esta medida, se garantiza el cumplimiento del aforo máximo para la situación actual en la que es indispensable garantizar la distancia de seguridad interpersonal. "De esta manera podemos reencontrarnos con el teatro de calle, muy querido en Barakaldo, de una manera segura", explicó Martín. Así, desde el próximo lunes, la plaza de las Esculturas se convertirá en el escenario en el que se desarrollarán y se escenificarán ocho espectáculos que llenarán la calle de sonrisas, fantasía y teatro, puro teatro. Todo ello es la esencia del festival de teatro de calle Rataplán.