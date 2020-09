Karrantza no tendrá fiestas patronales de El Suceso

Karrantza – El 18 de septiembre la estatua de la Virgen de El Suceso no estará tan acompañada en el día grande de las fiestas patronales. El calendario había situado esta fecha en viernes, construyendo un puente de fin de semana largo para los vecinos que siempre reservan esta jornada para reencontrarse con los suyos en la romería. Pero este año no podrá ser. En la tónica de las decisiones adoptadas desde marzo en torno a otras grandes celebraciones de la comarca, el Ayuntamiento de Karrantza ha optado por suspender los actos debido a la evolución del coronavirus. Con "la solidaridad con los afectados y sus familiares" por delante, "ahora lo más importante es seguir al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades sanitarias", enfatizan. La determinación se hace extensiva a la vertiente deportiva, como la prueba ciclista trofeo Nuestra Señora de El Suceso.

La comisión de fiestas "se reunió antes de la pandemia" para ir perfilando los actos "pero ante la evolución negativa del coronavirus" se optó por anular festejos en los barrios, explica el alcalde, Raúl Palacio. En este caso, en Karrantza la comisión no constituye un organismo independiente, sino que la conforman aquellos vecinos que acuden a la convocatoria del Consistorio. "Se realizan convocatorias abiertas, a las que acude quien tiene interés", apunta.

En relación al destino del presupuesto que no se ha empleado en fiestas, "con los problemas de ingresos que estamos teniendo a nivel municipal no se trata de qué vamos a hacer con el dinero que sobra de las fiestas, es a ver cómo cuadramos el año por la pérdida de ingresos que estamos registrando a pesar de que no se celebren". "Tanto este año como el próximo vamos a tener un recorte de ingresos muy importante, con lo cual habrá que dejar actuaciones que teníamos previstas para ver cómo vamos solventando el año y cómo se presenta 2021". Y es que "el descenso en la recaudación de ingresos a través de Udalkutxa, que luego se redistribuye a los ayuntamientos y supone la entrada de ingresos más importante, nos ha reducido la entrega en cuenta en 36.000 euros desde junio, que es un 20% menos que en otras ocasiones, que es con lo que se hizo el presupuesto al inicio del año".

La reunión en la zona recreativa de El Suceso representa el inicio de curso en Karrantza, el reencuentro entre la ciudadanía después del verano al que se suman muchas personas originarias del valle que se han trasladado a vivir a otros municipios encartados o Bilbao y aprovechan las fiestas para reencontrarse con sus amigos. El centro de las celebraciones es la ermita que en el día grande se suceden las misas y el coso taurino adyacente. En 2013 los vecinos votaron en referéndum por la continuidad de los festejos con el 53% de los sufragios favorables. El año pasado las fiestas se distribuyeron en siete días de actividades: competición de pasabolo, raid hípico, salidas de montaña, quedada de mountain bike, prueba ciclista, teatro de calle, conciertos, campeonato de Euskadi de guisado de oveja y, para cerrar, feria agrícola en el barrio de Concha que otros años incluía monográfica de perro villano de Las Encartaciones y concurso de oveja carranzana.

Comisión el 8 en Balmaseda Balmaseda ha convocado a la comisión de fiestas el 8 de septiembre a las 19.00 horas en San Juan. Se prevé que se tome una determinación sobre las fiestas de San Severino, condicionadas por el coronavirus. De no haberse interpuesto el covid-19, la Cofradía de la Putxera enfilaría las actividades como preludio a la conmemoración de las cincuenta ediciones del concurso de alubias.