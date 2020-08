'Foxti' desata una inusitada oleada de solidaridad por su maltrato

Contemplando la penosa estampa del pobre Foxti, u nfox terrier de apenas dos años que fue recuperado al borde de la muerte el pasado día 18 en una campa de El Barracón, en Ortuella, se entiende porque el ser humano tiene un yin y un yang capaz de mostrar lo mejor y lo peor de la naturaleza y el alma del petulante homínido que se arroga el usufructo del planeta y sus moradores. Fue el yin de un ciudadano anónimo que paseaba con su mascota por las campas de El Barracón, junto al Puente del Ahorcado, quien dio la voz de alarma a la policía local al contemplar el amasijo de piel y huesos que yacía inerte en el suelo, fruto de una infame y perversa tortura por parte de una persona a la que se sigue la pista para llevarla ante la justicia por maltrato animal.

"Tenemos vídeos de un perro similar en una zona de huertas del municipio. Estamos a la espera de que Foxti recupere su pelaje para cotejarlo con las imágenes captadas por un vecino que recriminó a su dueño el trato que daba a su perro", adelanta Lorena González, presidenta de la asociación KatuLovers, de Ortuella, creada el pasado junio para combatir el maltrato y abandono de mascotas y para colaborar con el Ayuntamiento en el control de las colonias de gatos existentes en el municipio minero, que roza los 200 ejemplares.

"Alguien puede pensar que los animalistas somos cuatro locos que no tenemos nada mejor que hacer, pero lo cierto es que somos miles las personas que nos tomamos muy en serio los derechos de los animales y trabajamos para erradicar de nuestra sociedad comportamientos tan execrables como el que ha padecido Foxti", resalta González, quien lamenta que en Ortuella se hayan producido en los últimos años casos similares como el ahogamiento de tres perros en la balsa de Cavia o el ahorcamiento de un perro pastor vasco. "No es de recibo la actitud de personas como el dueño de Foxti que son capaces de infligir este dolor y sufrimiento cuando solo tienen que ponerse en contacto con una sociedad protectora para entregar a la mascota que por la circunstancia que sea ya no quieren o no cabe en su vida. Nosotros no juzgamos a nadie. Solo queremos que el animal tenga la oportunidad de encontrar un hogar donde se le trate con cariño y con respeto", ahonda la presidenta de KatuLovers.

La experiencia de Foxti ha traspasado fronteras gracias a la coordinación en redes sociales impulsada desde KatuLovers junto con numerosas asociaciones animalistas vascas y de otras comunidades autónomas y ha provocado que su caso "haya llegado a más de 100.000 personas y que hayan contactado con nosotras desde personas cercanas interesadas en la situación del animal y su posible adopción, como varios archivos que pueden ayudar a las autoridades locales a dar con los culpables", indica González, que destaca el caso de sendas asociaciones dedicadas a la cría y cuidado del fox terrier en Francia e Inglaterra. "Varias fundaciones a nivel europeo como Terriers sans Frontières, desde Francia, nos han contactado para poder ayudar humana y económicamente a este cachorro de apenas dos años de edad que ya ha tenido que vivir lo peor del ser humano y personarse si fuera necesario como acusación", señala.

KatuLovers reseña que en casos como este "debemos ser firmes y luchar con la ley para que los culpables paguen por lo que han hecho y disuadir para que esta situación no se repita. La concienciación de las personas en el trato hacia los animales es muy importante y en Ortuella queremos que se nos reconozca por el respeto y el amor hacia ellos", preconiza la presidenta de la asociación animalista, antropóloga y etóloga canina que predica con el ejemplo ya que tiene acogidos media docena de gatos y un galgo.

KatuLovers es una asociación nueva, aunque la docena de integrantes que la forman trabajan desde hace muchos años con animales. En breve estrenarán web con el fin de concienciar a todas las personas en el cuidado y el respeto hacia los animales. "También desarrollaremos un proyecto de arte y artesanía orientado a obtener y recaudar fondos para ellos, colaborando, de esta forma, de manera activa con el Ayuntamiento de Ortuella y evitando que todos los costes sean provenientes de dinero público", concluye González.

