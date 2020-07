Muskiz busca embajadores turísticos 'on line' entre sus vecinos y visitantes estivales

Situado en el oeste de Bizkaia, en la muga con Cantabria y puerta llana de acceso a la comarca de Enkarterri y Ezkerraldea, el municipio de Muskiz alberga en sus cerca de 22 kilómetros cuadrados de superficie un auténtico compendio documental de la historia del Señorío de Bizkaia desde el siglo XI.

Un patrimonio natural, histórico, cultural y patrimonial que el Ayuntamiento quiere poner en valor a través de las experiencias de sus vecinos y visitantes al calor de la campaña Muskiz comparte destinada a crear una guía turística on line elaborada con los testimonios gráficos de quienes se acerquen durante este atípico verano a este histórico rincón. "Se presenta un verano diferente, pero eso no significa que no vaya a ser divertido. En Muskiz puedes realizar muchos planes diferentes. Por ejemplo, se puede disfrutar de la brisa del mar por el paseo del Itsaslur o en la playa que se forma en la desembocadura del Barbadun; conocer de cerca como funciona una ferrería, sin olvidar la naturaleza y montes que rodean el municipio", reseñó el alcalde de la localidad, Borja Liaño, quien animó a vecinos y visitantes a "disfrutar de ellos y darlos a conocer a través de la iniciativa fotográfica que fomenta el consistorio a través de las redes sociales". El primer edil animó a descubrir este municipio bañado por el mar que aún conserva su pasado rural y ha jugado históricamente un importante papel en la industria del hierro.

Fue en 1068 cuando aparecen las primeras referencias al valle de Somorrostro –del que forma parte el actual municipio de Muskiz– al que Plinio el Viejo, sin nombrarlo, ya aludía siglos antes en sus apuntes de la zona colonizada por los romanos describiéndola como una "montaña de hierro". Solar de uno de los banderizos más conocidos de la baja Edad media, Lope de Salazar, Muskiz esta indisolublemente unida a la explotación tradicional e industrial de la minería que explotaba la "vena" de Somorrostro. Así lo acreditan restos patrimoniales de primer orden como el conjunto de ferrerías de monte de Callejaverde o la ferrería de El Pobal –única ferrería hidráulica en funcionamiento en Bizkaia gracias a su conversión en museo foral hace 16 años– o el imponente complejo de lavado de mineral de Campomar.

Una actividad intensiva que convirtió a este pequeño municipio que hoy apenas cuenta con 7.500 habitantes en un laboratorio para desarrollar tecnologías punteras en su época, como la línea de baldes para trasladar el mineral limpio entre Campomar y Triano, o el cargadero de Pobeña, desde donde se llenaban las bodegas de barcos con destino a la incipiente industria europea. Una actividad comercial que el municipio de Muskiz, a través del pueblo de Pobeña, llevaba cinco siglos practicando a través del cabotaje que trasladaba el mineral a las ferrerías de la corona de Castilla desde la Bayona gallega a la Baiona de Iparralde.

Un bagaje en definitiva que puede enriquecer al visitante durante su visita a este municipio de playa y monte –el Mello tiene su cumbre a 626 metros de altura– al que el Ayuntamiento anima a inmortalizar y compartir a través de las redes sociales. "Invitamos a todas las personas a que compartan fotografías de espacios y parajes naturales de la localidad mostrando, a través de un selfi, cuáles son sus rincones favoritos y así darlos a conocer al resto de vecinos o visitantes. Crearemos así una pequeña guía que ponga en valor los atractivos turísticos del municipio con el fin de generar turismo y dinamizar la actividad ante la crisis provocada por el covid-19", explicó Liaño.

Entre todas las fotografías publicadas a través de las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter desde mañana hasta el 11 de septiembre, con el hashtag #Muskizturismoa2020, se sorteará un abono por cada red social para las jornadas de Música y Humor 2020 previstas para el último trimestre del año. Las publicaciones, tal como se recoge en las bases –disponibles en la web muskiz.org– se pueden realizar tanto en euskera como en castellano.

