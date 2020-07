Celebración en cuadrilla y plena de actividad

SI por algo destacan los Karmenak de Barakaldo es por servir de punto de unión de la ciudadanía fabril. Cada evento, cada actividad es una oportunidad para reunirse y compartir momentos. Al echar la vista atrás, la peluquera y presidenta de la asociación ACE Barakaldo, Ana Morgado, recuerda vivir aquellas fiestas de 1997 "con mucha ilusión porque los días de las fiestas son jornadas muy bonitas". Jornadas bellas y esperadas, sobre todo, por el hecho de compartir momentos en cuadrilla y en familia. "Yo vivía y vivo las fiestas, sobre todo, en cuadrilla. Por aquel entonces mis hijos eran pequeños e íbamos a las barracas que estaban en Ansio. Tomar un vinito con galletas allí se convirtió casi en una tradición. Ahora, echando la vista atrás, una se da cuenta de lo que ha mejorado el recinto de barracas, porque por aquel entonces no estaba como está ahora", apunta. Pero las barracas eran tan solo una parada más en unas jornadas cargadas de actividad. "Participábamos en todo. Nos apuntábamos a concursos porque para nosotros lo principal es disfrutar y estar juntos. A mi me hacía especial ilusión ir a la misa de la patrona el día 16", indica la presidenta de ACE Barakaldo.

En este 2020 no habrá fiestas, por eso Ana Morgado pondrá en marcha la poderosa maquinaria del recuerdo. "Este año serán las fiestas del recuerdo. Me voy a hacer una mascarilla con el pañuelo de fiestas", afirma y hace un llamamiento a la ciudadanía. "Seamos responsables y pensemos que un año sin fiestas no es nada, que hay muchísimo en juego y que, por desgracia, se han perdido muchas vidas por la pandemia y todos estamos expuestos al virus", concluye.