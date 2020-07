Barakaldo atendió en el confinamiento a 86 menores vulnerables

Barakaldo – El confinamiento no hizo más que agravar la situación de vulnerabilidad de las personas más desfavorecidas. En Barakaldo no fue una excepción, ni mucho menos. Para poner freno a esa situación, entre otras acciones, el Consistorio fabril puso en marcha junto a la ONG Save The Children la iniciativa A Tu Lado, una acción que a lo largo del confinamiento ha servido para dar respuesta a las necesidades básicos de los más pequeños.

En este sentido, el Ayuntamiento de Barakaldo invirtió 10.000 euros para poder atender a los 86 menores de edad en situación de vulnerabilidad que han recibido la ayuda que precisaban a través de esta campaña. "Con esta iniciativa, hemos conseguido que estos niños y niñas barakaldeses tengan acceso a una alimentación básica, un refuerzo escolar y atención individualizada de profesionales para paliar los efectos del aislamiento, la incertidumbre y el estrés", señaló Juan Antonio Pizarro, edil de Cohesión Social del Ayuntamiento de Barakaldo. Con esta iniciativa se ha intentado que ninguno de los escolares barakaldarras se quedase atrás durante el confinamiento en ninguno de los aspectos.

En este tiempo de aislamiento en el hogar, las clases han seguido, en muchos casos, de manera telemática y esta circunstancia amenazaba con abrir una brecha en la educación de los más pequeños por no poder acceder a dispositivos digitales ni a una conexión a Internet. En este punto ha sido en el que ha emergido la figura y la incansable labor de la ONG Save The Children.

Ha sido la organización solidaria la que ha dispensado en los casos que ha sido necesario tanto dispositivos móviles, como conexión a Internet y tutorías a distancia, entre otros, a las familias que así lo precisaban. Además, Save The Children también ha proporcionado una serie de consejos a padres y madres sobre crianza positiva, unas directrices que fueron muy necesarias durante los más de dos meses de confinamiento. Por último, la entidad también puso en marcha una línea de atención psicoterapéutica on line a las familias que lo necesitasen.