"No hay fiestas. Espero que la ciudadanía actúe con prudencia y responsabilidad porque nos jugamos mucho"

La pandemia ha dejado a Santurtzi sin fiestas, pero su edil de Cultura, Itsazain Ortolatxipi, se muestra esperanzado con que los Cármenes vuelvan en 2021

Si el covid-19 no hubiese cambiado el mundo, Santurtzi estaría hoy a cuatro días de comenzar sus fiestas de El Carmen. El recinto de txosnas estaría cogiendo forma y en los planes inmediatos de muchos santurtziarras figuraría disfrutar de unos festejos que este año no existirán. En este sentido, el edil de Cultura del Consistorio marinero, Itsazain Ortolatxipi, recalca que "no hay fiestas" y espera que la ciudadanía "actúe con prudencia y responsabilidad" y no se vean aglomeraciones en el municipio.

Esta semana que hoy empieza sería frenética en Santurtzi que estaría ultimando los preparativos para sus fiestas, pero este año no va a poder ser.

—Sí, serían días de mucho movimiento, de mucho trabajo relacionado con la organización de las fiestas tanto por parte del Serantes Kultur Aretoa y las áreas de Obras y Servicios y de Seguridad Ciudadana entre otros. Lamentablemente este año no va a ser así porque la pandemia nos hace centrar una grandísima parte de nuestros esfuerzos en tratar de dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad que ha provocado y está provocando esta crisis sanitaria que se ha convertido en una profunda crisis económica.

Para ustedes la organización de las fiestas de El Carmen supone la labor más importante de su Área y todo ese trabajo que ya estaba hecho ha quedado en nada.

—Es la decisión que había que tomar. Aunque parezca mentira, las fiestas de El Carmen de 2020 empezaron a organizarse en cuanto acabaron las de 2019, así es como funciona nuestra maquinaria de trabajo. Con la pandemia y la suspensión de las fiestas, todo ese trabajo que estaba muy avanzado se ha quedado en nada, aunque nuestra apuesta ha sido aplazar, no cancelar los eventos, ya estuviesen relacionados con las fiestas o formasen parte de otras programaciones organizadas por Serantes Kultur Aretoa.

O sea que podemos decir que, por ejemplo, algunos de los conciertos que estaban previstos para estas fiestas se podrá disfrutar de ellos, si todo va bien, en 2021.

—Sí, nuestro propósito es que esas formaciones vengan el año que viene, dependiendo de la disponibilidad de cada grupo. Algunos hacen gira un año sí otro no y esos conciertos no se podrán hacer, pero otros se aplazan al año que viene tanto en lo relativo a fiestas de El Carmen como las de San Jorge, que también tuvimos que suspenderlas por la pandemia.

No va a haber fiestas, no va a haber procesión de El Carmen, pero sí se va a desarrollar Santurtziko Nortasun Festa, una serie de conciertos y actuaciones que se desarrollarán en el SKA desde el jueves y hasta el día 19.

—Como bien dices no va a haber fiestas y quiero hacer hincapié en esta idea de que no va a haber fiestas. No va a haber procesión, aunque se podrá ver a la virgen y Mentxu estará con nosotros de una forma diferente. Hago un llamamiento a la responsabilidad a la ciudadanía, nosotros desde el Ayuntamiento no vamos a poner ni un solo ingrediente que pueda originar aglomeraciones y esperamos que la ciudadanía actúe con prudencia, responsabilidad y evitando aglomeraciones porque nos jugamos todos mucho. Llegará el momento de volver a disfrutar de nuestras fiestas, de volver a juntarnos como lo hacíamos antes, ahora seamos responsables.

¿Cómo nació la idea de crear Santurtziko Nortasun Festa?

—Santurtziko Nortasun Festa nace con la intención de, al menos, visibilizar algunas de las señas de identidad de lo que son nuestras fiestas. Cada año, en los Cármenes hay programación especial en el Serantes Kultur Aretoa y este año es lo único que podremos hacer de lo que habitualmente se hace en fiestas porque allí podemos controlar el aforo, las medidas higiénicas... Y es una forma de reiniciar la actividad cultural porque el sector está pasando un muy mal momento porque hay un sinfín de profesiones relacionadas con el sector que, ahora mismo, no tienen actividad. Santurtziko Nortasun Festa nos permite reiniciar la actividad cultural y lo hacemos de una manera muy interesante, muy visible y que nos brinda la posibilidad de ofrecer actividades en directo y durante un buen número de días.

Aforo al 60%, uso obligatorio de mascarillas, limpieza de manos con gel hidroalcohólico... Esas son, fundamentalmente, las medidas de seguridad que se van a tomar.

—Sí, además de eso habrá distanciamiento entre butacas y también hemos adaptado el sistema de asignación de butacas que permita crear unidades familiares para que puedan disfrutar juntos del espectáculo en cuestión. También hemos creado un itinerario de entrada y otro de salida del teatro para evitar aglomeraciones. Así, ahora la entrada se realizará por la entrada principal del teatro, por la taquilla, y la salida se hará por el acceso desde Gabriel Aresti. Hemos espaciado también las funciones para, por un lado, tener más tiempo para las labores de limpieza y, por el otro, evitar que pueda haber aglomeraciones. Son muchas medidas que hay que coordinar.

Ahora se ha puesto en valor el hecho de que el SKA cuente con dos accesos. Esta situación dará un poco más de tranquilidad a la hora de afrontar la nueva realidad que se abre para los equipamientos culturales.

—Sí, es una suerte que el teatro tenga dos accesos diferenciados, en este caso una entrada y una salida. Además habrá señalética en el suelo por lo que quienes no conozcan el teatro no tendrán ningún problema en encontrar tanto el itinerario de entrada como de salida.

¿Ha sido más complicado contratar a los artistas o articular el protocolo sanitario?

—Algunos de los artistas me han trasladado personalmente que están muy agradecidos por el paso adelante que da Santurtzi para reiniciar la actividad cultural. El mayor esfuerzo ha sido, sin duda, reabrir el SKA en las condiciones que la normativa dicta. Han sido unos meses de continuos cambios, de mucha incertidumbre porque nos llegaban distintas propuestas de protocolo desde varias instituciones, desde asociaciones musicales, teatrales... Veíamos que podía haber diferentes escenarios y, finalmente, se ha concretado todo y el SKA ya está en marcha. Nos hemos volcado en todo lo referente a la adecuación de nuestro teatro porque queremos hacer las cosas bien y seguir siendo referentes también en esta situación.

En principio, el Festival Internacional de Teatro debiera comenzar en octubre. ¿Se va a realizar?

—Nuestra intención es esa. Nuestra intención es llevar a cabo todo aquello que estaba previsto siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Esperemos que no haya rebrotes, que no tengamos que dar pasos atrás porque sería un golpe muy duro para todos. Las circunstancias cambian muy rápido, pero esperamos poder llevar a cabo todo aquello que tenemos previsto.

La incertidumbre es lo que marca estos días. ¿Esa incertidumbre va a hacer que retrasen un poco la organización de los Cármenes de 2021?

—Al contrario, esa incertidumbre que vivimos en estos tiempos nos ha de hacer ponernos a trabajar cuanto antes, debemos tratar de anticiparnos a lo que pueda pasar. Quiero pensar que, en primer lugar, va a haber fiestas en 2021 y que van a poder ser muy similares a las que celebrábamos hasta ahora. La incertidumbre crea más problemas, pero desde el principio de la pandemia nuestro objetivo ha sido adelantarnos en la medida de lo posible a lo que pudiera ocurrir y creo que hemos trabajado muy bien. La muestra de ello es que estamos ofreciendo ya desde hace más de una semana oferta cinematográfica y que desde el viernes y hasta el día 19 el SKA va a acoger Santurtziko Nortasun Festa. Hemos abierto pronto y, sobre todo, bien que es lo más importante.

"Nuestra apuesta es aplazar las actividades culturales, no suspenderlas y que se hagan más adelante, estén o no relacionadas con las fiestas"