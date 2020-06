Muskiz se reafirma en la suspensión de la feria agrícola pese a EH Bildu

Muskiz – Al alcalde de Muskiz, Borja Liaño, solo le faltó preguntar ayer a los representantes de EH Bildu en el municipio minero si están "a setas o a Rolex" en lo referente a las medidas sanitarias y de seguridad para lidiar con el riesgo de contagio del covid-19 máxime "cuando nos desayunamos con rebrotes de contagios en ambientes tan controlados como los centros hospitalarios". No lo preguntó directamente pero sí afirmó, a preguntas de los periodistas sobre la campaña de la coalición que critica la decisión municipal de suspender la feria agrícola del tercer domingo de septiembre, que "desde la administración a veces se te queda cara bobo con la sensación de que si haces te critican porque haces y si no haces, te critican porque no haces, no hay término medio".

En ese sentido el equipo de gobierno abogó por la "seriedad, la responsabilidad y prudencia y en base a ello y al hilo de las recomendaciones hechas por Eudel, que han sido adoptadas por municipios de todos los colores, tomamos el acuerdo de suspender esta cita, que al igual que en el caso de las fiestas, está sujeta a situaciones que se escapan del control municipal ya que son actos abiertos", defendió Liaño.

Así, el primer edil recordó que además de las fiestas patronales y de barrios o la Feria Agrícola, se han suspendido diferentes actos municipales y particulares como la Feria de Caza, Pesca y Medio ambiente, la exposición internacional canina, las colonias de verano, el campus de fútbol, el Mello Saria, campamento del Goizale, concurso de cuadrillas, etcétera.

Prudencia Por ello, el alcalde de Muskiz afeó la postura de EH Bildu en este tema denunciando que "cuando no se tiene la responsabilidad de gobernar, es muy fácil decir a los demás lo que habría que hacer. Pero los que tenemos que gestionar el Ayuntamiento de Muskiz no hemos decidido a la ligera. Hemos valorado la situación y tomado las decisiones que nos parecen más prudentes y sensatas para ayudar a la mejora de la situación sanitaria en nuestro pueblo". Ello no significa que el Ayuntamiento haya renunciado a paliar las alteraciones del coronavirus en la programación socio cultural del municipio".

En esta línea, el Ayuntamiento presentó ayer la campaña Cine de Verano que se desarrollará los viernes del mes de junio, "si bien en función de la aceptación de la propuesta estudiaremos su extensión en el tiempo". De momento, los muskiztarras podrán disfrutar, desde este viernes día 12 y de manera gratuita, del visionado en pantalla gigante de la película Yesterday en la explanada de la plaza Meatzari a partir de las 22.00 horas. "Esta sí es una actividad en la que podemos controlar el aforo y las distancias exigidas", ahondó Liaño.