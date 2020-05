Zalla y Sopuerta prohíben las barbacoas

Los ayuntamientos de Zalla y Sopuerta han prohibido hacer uso de las barbacoas en zonas de esparcimiento para evitar aglomeraciones y prevenir así posibles contagios por coronavirus. "Hasta próximo aviso" las instaladas en las áreas recreativas zallaras de Aranguren, La Herrera, Bolumburu y el acceso rodado a este último permanecerán clausurados "como medida de precaución", remarcan fuentes municipales.

"Los datos de la pandemia han mejorado mucho, pero no podemos olvidar que miles de personas han muerto ni tirar ahora por la borda el esfuerzo realizado durante estos dos meses de confinamiento, especialmente, por parte del personal sanitario. Disfrutemos del buen tiempo, pero siempre con prudencia, respetando las normas marcadas y sin olvidar que el virus aún sigue presente", inciden. En Sopuerta, aunque no se ha regulado la estancia en los merenderos, no se puede hacer uso de las barbacoas para evitar concentraciones de gente que se salgan de las normas, "pues dejar vía libre puede dar pie a que se llenen y no es lo recomendable", informa la alcaldesa, Irantzu Ibarrondo.