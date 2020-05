Santurtzi abona las ayudas a autónomos y comerciantes locales

Los autónomos, comerciantes y hosteleros cuya actividad está en Santurtzi empiezan a ingresar las ayudas que el Ayuntamiento marinero ha puesto en marcha para estos colectivos, de cara a amortiguar el severo golpe que ha supuesto para los negocios del municipio la pandemia del coronavirus. En total, la institución local ha destinado a estas prestaciones una partida de 296.000 euros, cuantía con la que ha podido otorgar 506 ayudas. "Hemos querido agilizar los trámites todo lo posible para que esto pudiera suponer una inyección económica ágil a estos sectores tan castigados por la actual situación. Por eso, limitamos la tramitación a siete días, con el fin de que pudiéramos abonarlas cuanto antes, sabiendo la situación por la que estos colectivos están pasando", señaló Aintzane Urkijo, alcaldesa de Santurtzi.

La institución local ha querido dar una respuesta rápida a todos los solicitantes, consciente de la urgencia de la situación actual y de la necesidad que tienen muchos negocios del municipio de encontrar un apoyo, un impulso para poder seguir adelante en momentos tan delicados. Por todo ello, los trámites a llevar a cabo por los solicitantes han sido sencillos y la respuesta dada por los técnicos municipales, muy rápida.

Así las cosas, una vez cerrado el plazo de solicitud de las prestaciones hace doce días, los técnicos municipales han analizado una a una las solicitudes, proceso que finalizó a principios de la presente semana. Finalmente, de las 664 solicitudes recibidas, el Consistorio marinero ha aceptado 506, lo que supone que tres de cada cuatro peticiones ha sido resuelta de forma favorable.

De las 158 solicitudes desestimadas, la mayoría, 128, ha sido porque los negocios no tenían local de atención al público. Otros de los motivos por los que se ha denegado la ayuda ha sido por no estar al día en los pagos con la Administración, por no aportar la documentación necesaria... A lo que hay que añadir siete renuncias a recibir estas prestaciones. De las solicitudes aceptadas, casi un 25%, 165, corresponden a locales de hostelería, mientras noventa de las peticiones han correspondido a peluquerías y salones de belleza, 66 de comercios textiles y de calzado y 37 de comercios de equipamiento del hogar, entre otros muchos sectores.

Excedente para más ayudas El volumen de solicitudes aprobadas no agotó la partida inicial que el Ayuntamiento de Santurtzi había preparado para esta línea de ayudas, 450.000 euros. Por ello, el remanente de 154.000 euros que ha quedado de esta primera iniciativa de Santurtzi para apoyar a los negocios locales en la crisis generada por el covid-19 se destinará a otras iniciativas de impulso del sector que se pondrán en marcha próximamente.

De este modo, mientras los autónomos, hosteleros y comerciantes del municipio ven cómo esa ayuda llega a sus cuentas corrientes, la institución local ya trabaja en nuevas iniciativas de mejora. Acciones que servirán para que, en la medida de lo posible, los negocios de Santurtzi puedan aguantar la tempestad desatada por la pandemia y poder seguir adelante con garantías en la nueva normalidad que se instaure. -