Eva Guerrero y sus luchadoras

Un ring de 6x6 metros. Impone. Dentro de él, cuatro luchadoras, mujeres, valientes, y una árbitro, dura, sin concesiones. Es la presentación de L.O.F.-Ladies On Fight. Y no, no es lo que parece. Es el espectáculo de danza contemporánea dirigido por Eva Guerrero, el proyecto ganador de la primera edición de la residencia artística Juana Bizkarra, una iniciativa del Aula de Cultura de Getxo dirigida a incentivar la realización de trabajos escénicos. Por eso, esta rompedora obra se podrá ver el próximo jueves y también el sábado, en Muxikebarri.

La leioaztarra Eva Guerrero acumula años peleando en el polifacético universo artístico. "Yo estudié teatro en la BAI (Bizkai Antzerki Ikastegia) y, en medio, descubrí la danza contemporánea y me fascinó. Yo he hecho toda mi vida deporte, pero con la danza sentía algo diferente. Así que empecé estudiando teatro porque quería ser actriz y terminé la escuela queriendo dedicarme a la creación y a la danza...", confiesa. Baila, pero se siente más a gusto fuera del escenario, dando los pasos en su cabeza, dibujando la coreografía, imaginando y realizando después. En 2011 formó, junto a Jemima Cano, el colectivo Doos, desde donde produce sus piezas y promueve actividades relacionadas con la cultura, la creación y la formación. Y el último fruto de su inquietud es L.O.F.-Ladies On Fight. "Es un espectáculo de danza contemporánea tragicómico situado en ring de lucha libre femenina, que está basado en el programa televisivo estadounidense Gorgeous Ladies of Wrestling, de finales de la década de los ochenta. A través de la danza y del humor, ironiza sobre el combate que implica vivir cada día del arte", describe la creadora. Este montaje pone en escena a cuatro luchadoras (Garazi López de Armentia, Helenna Wilhelmsson, Leire Otamendi, Estibaliz Vilal), arbitradas también por una mujer (Bego Krego), que se disputan un campeonato y con ese lenguaje único de la danza consigue poner contra las cuerdas "temas como la precariedad en el arte, la competitividad y la sexualización cotidiana de la mujer", indica Eva. Una crítica al show business, a la falta de oportunidades, al arte desnatado y a lo que no se ve detrás de los focos. Todo, en sesenta minutos.

Para construir esta comedia, la directora propone una estética extrema, con personajes extremos y revisitación de tópicos. Todo ello se muestra a un ritmo rápido e introduciendo nuevos elementos en el trabajo físico. Para desarrollar esa vertiente del proyecto y, con el objetivo de ejecutar correctamente las técnicas de lucha libre, las protagonistas han contado con la colaboración de los expertos en artes marciales Álvaro Orellana y Aritz Aresti. Precisamente, uno de los mayores retos de las actrices ha consistidoen aprender estas técnicas para adaptarlas a sus cuerpos y desarrollar secuencias orgánicas que se fusionan con la danza.

Esta leioaztarra sabe incitar al cuerpo a expresarse. "Mis trabajos siempre parten del cuerpo con materiales como: manipulación, acciones cotidianas, gesto, riesgo, cuerpos feos... Utilizo la improvisación y el texto tanto en escena como herramienta para coreografiar", asegura. Tras una docena de trabajos de danza contemporánea, ahora se prepara para exponer L.O.F.-Ladies On Fight desde Getxo. Además, ya tiene cerradas actuaciones en Kultur Leioa el 17 de diciembre y en el Teatro Barakaldo, en este caso, el 19 de noviembre.

"Para obras, sobre todo en formatos grandes, es muy necesario poder contar con espacios como Muxikebarri. Para nosotras, es una oportunidad tener el teatro abierto y acceder a este apoyo económico y técnico", se sincera Eva. "Disponer de un espacio escénico así permite a la compañía ir más allá y testar nuevas cosas", coincide la actriz Garazi López de Guereñu. Por su parte, la alcaldesa de Getxo, Amaia, Agirre, considera que, a través de proyectos como este, el Ayuntamiento "sigue apostando firme por nuestra cantera local y para poner en valor el trabajo de nuestras compañías". Para la primera edil, el equipo de gobierno tiene "un firme compromiso con el sector creativo, sobre todo, en esta pandemia".

