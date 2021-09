Uribe Kosta planta cara a los micromachismos

La Mancomunidad de Servicios de Uribe Kosta quiere plantar cara a los micromachismos y para ello ha lanzado una campaña de sensibilización, en la que a través de un vídeo se busca concienciar a la ciudadanía sobre esta problemática.

En este sentido, los siete municipios mancomunados de la comarca –Barrika, Berango, Gorliz Lemoiz, Plentzia, Sopela y Urduliz– han sumado sus fuerzas para impulsar una campaña de sensibilización con el fin de combatir los micromachismos, mediante una iniciativa que se enmarca dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El objetivo que se persigue con la difusión de este vídeo es "visibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre los micromachismos cotidianos que perpetúan las desigualdades entre mujeres y hombres", explican desde el ente supramunicipal.

De esta manera, el vídeo identifica diversas expresiones discriminatorias que en ocasiones pasan desapercibidas, puesto que han sido normalizadas durante mucho tiempo. En el vídeo, en el que aparecen una decena de personas, concretamente ocho mujeres y dos hombres de diferente rango de edad, exponen apelativos que han sido normalizados a lo largo de décadas por la sociedad.

"Que se pare un coche y empiece a mirarme, así descaradamente", señala una de las intervinientes en la grabación. También ponen sobre la mesa las dificultades existentes para la conciliación familiar y las trabas que ello supone para las mujeres en algunas entrevistas de trabajo. "Me preguntaron: ¿Cuántos hijos tienes? Dije dos; ¿Piensas tener más hijos? No; ¿Qué edades tienen los niños? Cuando dije que el menor tenía dos años, me dijeron que no me podían coger en el puesto de trabajo", apunta otra de las mujeres participantes en el vídeo.

Asimismo, también se muestran los clichés sobre la cocina. "Un compañero me dijo: Estás en la cocina, bueno normal ¿es tu hogar no?", afirma otra de ellas. Como esta, una retahíla de expresiones machistas muy cotidianas se ponen de manifiesto en la grabación cuya difusión pretende hacer frente a este tipo de conductas para que la sociedad no mire hacia otro lado.