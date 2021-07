Getxo apela al corazón y a la cabeza para adoptar animales

Apolo, Tyron, Hugo y más amigos de cuatro patas demostraron ayer su simpatía regalando lametazos a quien se les acercara en la plaza San Nicolás de Algorta, donde comenzó la nueva campaña para adoptar animales impulsada por el Ayuntamiento de Getxo. Hoy, los perretes estarán en la plaza Santa Eugenia de Romo, de 10.00 a 14.00 horas; y mañana, en la plaza de la Estación de Las Arenas, en ese mismo horario.

Se trata de una iniciativa para dar una segunda oportunidad a estas mascotas, deseosas de encontrar un nuevo hogar y no parar de mover el rabito. Todas ellas tienen un carácter sociable. De todas formas, sus cuidadores explican a los interesados más en concreto el carácter de cada una. Pero esta campaña es mucho más: es también concienciación, porque muchos de los animales que se encuentran en casas de acogida han sido abandonados. Que la gente los vea en citas como las de ayer, que los sienta y entienda las consecuencias de ciertos actos es otro de los objetivos. "Hay que saber que un perro es tu gran amigo, uno más de la familia, y tienes que preocuparte de él, que tenga sus salidas, que coma bien... Si tiene malas conductas, hay que corregirlo... Y si no tienes conocimiento, siempre está la posibilidad de pedir ayuda; hay adiestradores, hay centros, también te pueden enseñar a hacerlo a ti... Tratamos de que las personas entiendan todo esto con estas campañas, no se trata solo de venir y conseguir que se adopten. Intentamos explicar que muchos de estos perros han sido abandonados; hay que concienciar", destaca Juanjo Perdigón, de Zaunk –la empresa que se encarga del servicio de recogida y cuidado municipal de Getxo–.

En este sentido, tal y como recuerda Juanjo, cuando llegan las vacaciones estivales, muchos desalmados dan la patada a sus mascotas. "En las épocas de verano se abandonan muchos perros, así que la gente que los adopta que se lo piense bien y no los abandone a las primeras de cambio. También hay propietarios que tienen perros que no deberían tener, tendrían que tener otros, hay que concienciar bien a la gente para que entienda que un perro no es un regalo de un día, que no lo puedes dejar ahí aparcado. Hoy en día, duran una media de 14 y 16 años", incide este cuidador y adiestrador canino. El confinamiento o más bien el desconfinamiento se convirtió en otro escenario para deshacerse de perros. Y es que a muchas personas no se les ocurrió una idea mejor que adoptar uno, solo para tener la excusa de sacarlo a pasear durante esos meses de encierro. Y luego... "Nosotros, por ejemplo, paralizamos las adopciones, porque así evitábamos que se pudiera abandonar después un perro ya adoptado", apunta Juanjo. Otros centros también decidieron imponer esa medida. El Ayuntamiento de Getxo hace hincapié en que si alguien se encuentra un perro perdido no se lo lleve a casa, sino que llame a la Policía (944 890 202) o a Medio Ambiente (944 660 191).

Más funciones

Otra de las características de las campañas de adopción in situ es que se puede ver el comportamiento de los perros a los que llaman potencialmente peligrosos. "Los que más abundan en las perreras son los PPP y no por ello son los peores perros, pero necesitan una buena educación. El dueño tiene que saber lo que tiene. Es muy importante contar con chip, licencia, seguro... Además, el no tenerlos en regla es lo que a ellos, muchas veces, les lleva a la perrera, por eso también queremos concienciar a la gente que tenga perros de este tipo que los tenga en regla. Porque, realmente, en este tipo de eventos, la gente ve que los perros PPP son buenos", opina Juanjo, a la par que admite que cuesta más dar en adopción a estos canes. "Los que no son PPP no tienen tanto problema de salida", reconoce.

Pero los getxotarras también pueden dar un hogar a gatos que lo necesitan. En Zaunk se están ocupando de Naranjito, Trina, Antuan, Ufi, Zizta...