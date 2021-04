La Policía Municipal de Getxo interpone casi 350 denuncias en Semana Santa

La Policía Local de Getxo abrió un total de 348 denuncias por incumplimiento de la normativa covid-19 durante el periodo festivo de Semana Santa.

Las que más expedientes sancionadores generaron fueron las reuniones con grupos de más de cuatro personas, con 139, seguidas de las motivadas por no usar la mascarilla, con 76; por no respetar el horario determinado como toque de queda, 57, y por consumo del alcohol en vía pública, 44. En Euskadi, el balance de infracciones registradas por la Ertzaintza y las policías locales en estas jornadas de vacaciones superó las 2.300 denuncias.

Tras el cierre perimetral por municipios decretado, la Policía Local de Getxo ha reforzado las labores de vigilancia para evitar botellones, situaciones que pongan en peligro la salud, no respetar la limitación de grupos máximos de cuatro personas y, sobre todo, identificar a las personas que se mueven de una localidad a otra sin justificación alguna. Los agentes están presentes en los lugares más concurridos y visitados de Getxo: paseos, parques, zonas de ocio juvenil, entornos peatonales y salidas y entradas del metro. También realizan controles a pie de carretera. No llevar mascarilla, consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y no respetar los grupos de cuatro personas, como mucho, suelen ser las infracciones más frecuentes que comete la ciudadanía en la localidad. En este sentido, la Policía está efectuando una media de 200 propuestas de sanción cada fin de semana.