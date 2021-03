'Like' a Leioa y su comercio

Promoción, sentimiento de pertenencia, calidad, catálogo on line€ Son algunas de las palabras clave de la iniciativa para ayudar al comercio local de Leioa que se desarrolló ayer. La juventud leioaztarra cogió la batuta, tomó la palabra y se implicó, y de qué manera, en la acción promovida por el movimiento Googaz y que contó con el respaldo del Ayuntamiento. La dinámica fue de lo más curiosa: a través de una yincana o escape room, 23 grupos de dos o tres personas de entre 18 y 30 años recorrieron distintas zonas comerciales de la localidad resolviendo pruebas. Después, expresaron su opinión sobre los establecimientos y aportaron sus ideas para impulsar al sector en un ejercicio de reflexión que tuvo lugar en el show room de Comercios Unidos de Leioa. Así que alrededor de 66 personas jóvenes de Leioa se pronunciaron a favor de su comercio.

El equipo formado por Aitor Mentxaka, Estizen Sánchez y Asier fue uno de los participantes. "Hemos estado dando muchas vueltas a la cabeza para aportar soluciones y hacer a Leioa más apetecible para estar y para que la gente venga", comentó Aitor. "Nos hemos planteado por qué no se acerca la gente y qué se puede hacer. Por ejemplo, el centro fue peatonalizado y ha quedado muy bien y debería atraer a un montón de personas. Quizás hay que darle más promoción. También proponemos que se haga un portal on line de productos típicos de aquí. En Leioa, hay cosas guays, como floristerías muy chulas y también hemos estado en una tienda, que lleva unos tres meses abierta, con productos de alimentación muy variados e interesantes", añadió el joven.

Fase de análisis de los retos detectados en la yincana, con el grupo formado por Asier, Estizen y Aitor, y otro de los equipos integrado por tres chicos.

Este grupo puso el punto de mira más allá de las fronteras de Leioa, pero también se fijó en los propios vecinos. "Creo que nosotros mismos desconocemos bastante lo que es y tiene nuestro municipio. No conocemos todos los comercios que existen aquí o no les damos uso y vamos a las superficies grandes. Debemos estar al tanto y puede que sea buena idea que se editen catálogos con diferentes actividades o formaciones para que podamos impulsar nuestro comercio", aseveró Estizen. Eso sí, esta chica matizó que el contexto de coronavirus ha servido para descubrir los rincones y los servicios de cada ciudad. "La pandemia, en parte, nos ha ayudado a ver que podemos disfrutar de las cosas de las que dispone el sitio en el que vivimos. En mi caso, me he dado cuenta de eso. Creo que no disfrutamos de lo que tenemos aquí y puedes perfectamente quedarte a tomar algo y ayudar a los comercios y la hostelería de Leioa", destacó.

'Laboratorio urbano de ideas'



Otro de los equipos estuvo integrado por Alazne e Iker, quienes valoraron este proyecto de Googaz 3.0 de una manera muy positiva. "Está resultando una experiencia muy interesante, porque participar en la vida del pueblo al que perteneces y en el que vives es gratificante. Y sobre todo, en este caso, porque se trata de proteger el comercio local, que es algo muy nuestro. A las personas que no procedemos de grandes ciudades, nos importa; en los últimos años las grandes superficies han comido mucho terreno y, por nuestra parte, todo lo que esté en nuestra mano, se intentará para solventar todos estos problemas", reconoció Iker. En cuanto a las acciones que se podrían llevar a cabo para ayudar al sector, estos jóvenes señalaron que "quizás habría que fomentar el sentimiento de pertenencia a Leioa, crear más arraigo con el pueblo, con las entidades deportivas, por ejemplo". En este sentido, Iker aseguró: "Habría que analizar y valorar por qué no se da ese sentimiento de pertenencia y sí el desarraigo que te lleva a hacer vida en otros lugares. Tú no puedes obligar a nadie a quedarse aquí, pero sí puedes provocar que tenga ganas de hacerlo y de dedicar su tiempo de ocio y sus compras a hacerlas aquí".

Ibon Markaida, de Behargintza Leioa, junto a Borja Sarria y Asier Marín, de Googaz. A la derecha, los participantes Alazne e Iker.

Estas fueron algunas de las reflexiones extraídas en la actividad de ayer, que como indicaron Borja Sarria y Asier Marín -dos de los nueve jóvenes que forman parte de Googaz- se efectuó en dos partes. ", una ruta por el municipio de Leioa, en la que identifican distintos retos del comercio local. Hay pruebas, preguntas, tienen que escanear códigos QR en establecimientos... Se identifican los retos para, en una segunda fase, darles solución desde perspectivas de diferentes personas: un estudiante, una madre de familia, un abuelo€", precisó Borja.

Una iniciativa, por lo tanto, muy original, que recibió el apoyo del Consistorio. "Es una experiencia que, aparte de enriquecedora para los jóvenes, lo es al mismo tiempo de cara a los comercios de Leioa, porque cuando se lo comentamos, se interesaron mucho por ella", admitió Ibon Markaida, de Behargintza Leioa, que también puso en valor que el protagonismo recayera en los jóvenes. "Forman parte de un colectivo al que, muchas veces, no se le da voz y con este tipo de proyectos, te das cuenta de la iniciativa que demuestran. Están aportando ideas buenísimas, además", enfatizó Ibon. Con esta lectura coincidió Mónica Gómez, también del centro de empleo y desarrollo local de Leioa, que añadió: "Estamos muy contentos con la cantidad de grupos participantes. Se ha registrado una respuesta estupenda y eso demuestra lo involucrados que están los jóvenes en el municipio. Porque en otros lugares ha costado más la captación. Además, hemos constatado una respuesta muy rápida, porque se apuntaron enseguida".