Jóvenes de Leioa dan su apoyo al comercio local

Jóvenes de Leioa que se mueven, que se involucran en las problemáticas que atañen a su municipio y que tienen mucho que decir y aportar. Ellos serán los que el sábado participen en la iniciativa que parte del movimiento Googaz y que pretende ayudar al comercio local. ¿Cómo? A través de una yincana o escape room, grupos de personas de entre 18 y 30 años recorrerán distintas zonas comerciales de Leioa resolviendo pruebas y, a la par, expresarán su opinión sobre los establecimientos y sugerirán ideas para impulsar al sector. De momento, ya se han apuntado 22 equipos de tres miembros cada uno y aún está abierto el plazo de inscripciones, que se formalizan en www.googaz.eus.

Googaz es una plataforma que nace de millenials inconformistas cuyo objetivo principal es motivar a los jóvenes de Bizkaia a emprender y sentirse dueños de sus propias vidas. "Es un movimiento que creamos hace tres años de jóvenes para jóvenes y para hacer frente a los retos del momento; este año, nos hemos centrado en la pandemia y sus consecuencias para el comercio local", explicó el martes en Leioa Irati Arejita, una de las integrantes de este proyecto. Somos jóvenes, somos emprendedores, somos creativos, somos el ahora, somos el cambio es el lema que guía los pasos de esta juventud que no vive de espaldas a la sociedad, ni saltándose normas. "Parece que los jóvenes pasan de todo, pero eso no es así. De hecho, este año la respuesta que estamos obteniendo es muy buena, mejor que en los anteriores, incluso; los jóvenes son conscientes de la problemática y les interesa", añadió Irati.

Y es que Googaz está de ruta por todo Euskadi (Amurrio, Bilbao y Balmaseda serán los siguientes destinos tras Leioa). Gernika fue la última parada, donde unos 50 participantes en la escape room urbana ya dejaron sus opiniones para que los comerciantes tomen nota. "Por ejemplo, comentaron cosas como: Los escaparates no me llaman la atención o La ropa no es de mi estilo. También se recogieron ideas como que los comercios se tienen que abrir más a la juventud, igual con talleres. Pero el 100% de las personas que tomaron parte dijeron que están dispuestas a cambiar sus hábitos de consumo para que el comercio local no desaparezca. Se dan cuenta, de una forma dinámica, de que el comercio local tiene que estar vivo", señaló Irati. En efecto, la presidenta de Comercios Unidos de Leioa, Arantza Prado, confirmó que "el cliente joven es el más complicado" para los negocios del municipio. Por eso, valoró de forma positiva esta experiencia, ya que "nos puede servir para aprender a llegar a este target". El alcalde leioaztarra, Iban Rodríguez, también destacó la importancia de escuchar a las voces que se adentran en la madurez. "Nos hace falta conocer su pensamiento", remarcó tras asegurar que "en Leioa tenemos la suerte de tener muchos jóvenes". Asimismo, el regidor insistió en que el Ayuntamiento va a apoyar cualquier iniciativa que sirva para ayudar al sector comercial.

La acción



En concreto, esta experiencia de Googaz se desarrolla en tres fases. La primera es la que está recorriendo diferentes localidades con la yincana y las propuestas sobre el comercio. En la segunda fase, un equipo de cada municipio pasará a la Copa de su territorio, en la que se presentarán nuevos proyectos para dar solución de manera ingeniosa a los retos y problemas con los que se encuentran en el ámbito del comercio. Finalmente, en la tercera y última etapa, los equipos ganadores de cada territorio viajarán en interrail por toda Europa con el objetivo de realizar un estudio y posterior memoria acerca de las tendencias europeas sobre el comercio local.